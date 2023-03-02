本报记者 周姝芸

2月14日，在美国密歇根州立大学校园内，人们悼念枪击事件遇难者。

新华社/美联

日前，美国密歇根州立大学发生枪击事件，造成3人遇难、5人受伤，其中有2名中国留学生中枪受伤，目前正在当地医院救治。枪击事件让留学安全问题再次引发关注，学子身在海外，需要熟知各类人身安全风险，了解有效应对措施，时刻绷紧留学安全这根弦。

学会面对枪击避险

枪击事件发生后，中国驻芝加哥总领馆发布《提醒领区中国公民加强安全防范》，并就该事件答记者问。总领馆发言人严厉谴责凶犯滥杀无辜的残忍犯罪行径，同时提醒领区包括中国留学生在内的广大中国公民密切关注当地治安状况，进一步增强风险意识，加强安全防范与自我防护。如遇安全威胁，立即拨打美国报警求助电话，并联系总领馆寻求领事协助。

罗静宜在美国宾夕法尼亚州上学，她认为美国允许私人持枪的确给留学生带来对安全隐患的担忧。“当学校周围发生危险事故时，我会收到校方发送的‘alert’邮件，其中不少是关于附近街区发生的持枪暴力事件。有一次就在离学校不远的马路上，两名司机起了争执，其中一名随即开枪泄愤，类似案例频繁发生。尽管社区、校方加强了安保措施，但在美国枪击事件真的很难被杜绝。”

国际安全教育专家王学军认为，即使学过安全知识，在枪击事件发生时做出正确反应仍较难。王学军说：“应对枪击事件需要经过刻意练习和演练。因为发生枪击是一瞬间的事。当枪声响起，人的正常反应是吓一跳、呆愣在原地，甚至四处观望，想看看声音从哪儿来，之后慌乱逃跑。这是一种应激反应，但可能导致自己暴露在危险区域。如果经过反复练习，在疑似枪声响起的时候，我们可以降低身体高度、瞬间做出冷静判断前往安全区域逃生。”

保护人身财产安全

安全是相对而不是绝对的，即使在犯罪率低的国家或者区域，也有可能遭遇风险。

朱雨玲是西班牙巴塞罗那大学的一名学生，就在不久前，她亲身经历了街头被抢事件。“当天晚上12点，我和朋友聚会后独自回家。走在路上，我突然感到身后一个人影冲过来，他一瞬间就夺走了我手中的电话，飞奔而去。当时我虽受到了惊吓，但还算镇定。为了安全我没有上前去追，立即打车回家，然后报警。”

“出门在外，要随时随地保持安全意识，绝不可大意。”朱雨玲事后复盘了整个事件，她说：“由于事发地在巴塞罗那市中心，那段路是市民口中‘安全’的地方，我之前也曾独自晚上回去过，所以没有意识到潜在的安全风险。”

对于如何有意识主动规避风险，王学军建议：“从时间上讲，夜间比白天相对危险，特别是凌晨。此外还有一些敏感时间点，比如新生入学。人生地不熟时遇到诈骗、盗抢等事件的风险更大。从地点上讲，不要去相对危险的区域，包括没有摄像头覆盖的区域、偏僻之处等。从行为上讲，坦白说，遭遇抢劫时暂且妥协示弱比简单反抗更安全。”

“巴塞罗那是南欧较为热门的旅游目的地，当地流动人口多，发生在我周围的治安事件不算少。”朱雨玲说：“我的同学曾在街道座椅休息时，被人拽走了脖子上戴的金项链。因此，我建议在巴塞罗那的同学出门少带现金和贵重物品，如果遭遇抢夺，先确保人身安全，再向警察求助。”

警惕自然环境风险

在海外留学，各国的地形、气候情况不尽相同，其中潜藏的风险也会危及人身安全，学子们不可忽视。

据外媒报道，此前一名中国留学生在澳大利亚塔斯马尼亚自由潜水时脚踝被渔线缠住，不幸溺水身亡。澳大利亚部分海域地形、洋流等情况复杂，中国学生溺水的悲剧不止一例。近日，澳大利亚新南威尔士州高校新学期陆续开学，中国驻悉尼总领馆发布安全提醒，希望学生在进行水上活动时注意涉水安全，只在指定时段和有救生员值守的红黄双色旗帜之间的海滩和海域活动，多留意海面变化，特别要注意离岸流。同时，海边游览时要注意有关安全标识，切勿涉险在海浪所及处或悬崖边拍照。

在地形多山地的北半球国家，近期正是冰雪运动盛行之时。就读于瑞士苏黎世大学的李玥是一名滑雪爱好者，她说：“瑞士是欧洲冰雪运动大国，一到冬季，我身边的同学就冲向了雪道，其中不乏因滑雪受伤的。我认为，要对雪场的自然环境保持敬畏，不要高估自己的能力。一次，我和朋友一起去滑雪，当看到他滑下一个较陡的坡道时，我一时兴起也冲了下去，结果自己摔倒受了轻伤。”

参与冰雪运动时如遇恶劣天气，一定要及时调整行程，避免冒险出行。据奥地利媒体报道，奥地利阿尔卑斯山区日前发生多次雪崩，造成包括一名中国公民在内8人死亡。中国驻奥地利使馆提醒中国公民冬季山区天气多变，在行前要详细了解目的地天气、路线、补给点等情况。此外，根据自己的身体状况和运动水平挑选合适的项目，量力而行。行前务必告知亲友出行地址、登山或滑雪线路、同伴联系方式、预计返回时间等必要信息，以防万一。

(责编：郝孟佳、李依环)