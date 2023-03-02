原标题：全国政协委员汪小帆：以实际行动助力教育数字化转型

【代表委员履职记】

“数字化转型不仅仅是数字设备更先进、信息系统更好用、网络速度更加快，还要深入推动教育理念、治理模式、教学手段与思维方式等变革。”长期主管高校信息化工作，使全国政协委员、上海大学副校长汪小帆对教育数字化转型有着深刻的专业见解。

汪小帆在过去五年担任全国政协委员期间，教育和信息化两个主题贯穿了他的履职主线，总共15个提案中，有5个提案直接与信息化有关。2018年，他担任全国政协委员后的第一个提案，就是关于提升政协工作的信息化水平。

2019年起，汪小帆每年都会提交有关教育数字化转型的提案。2020年，疫情催生的大规模线上教学，仿佛一下子把中国带入了不断线教育的时代。在汪小帆看来，教育数字化转型不是简单把线下课程搬到线上，而是意味着教育模式的变革、线上线下的深度融合。

在调研时汪小帆发现，高校的信息化系统每天都会产生大量数据。以上海大学为例，通过归类后的45个信息化平台，每天采集产生的数据量（含视频录像）大体相当于学校图书馆所有藏书所占的数据。也就是说，每天产生的数据相当于在学校新建一座图书馆。

如何用好这些数据？以往由于缺乏系统治理，多个统计部门、多种统计口径、多个业务平台、多种数据接口等带来一系列问题。仅仅在学生人数统计上，人事部门和财务部门的数字就可能不一致。因此，可以“一网通办”为抓手，构建统一数据平台，打通数据孤岛。

汪小帆注意到，从全国范围内看，不仅东西部地区高校间的信息化程度发展不平衡，同一个城市的各个高校间也同样存在着发展不平衡。其中的主要原因，就是教育行政部门和高校的许多同志对教育信息化的学习和认识不足，各个高校信息化建设“各自为政”现象严重，缺乏有效统筹和具体指导。

有鉴于此，汪小帆在2022年的全国两会期间建议出台更为有效的培训方案，对高校领导进行系统培训和考核，并指导制定高校教职员工信息化素养提升计划。同时，建议组织编写较为详细的“高校信息化建设指导性建议方案”，探索在高校试点设立专职CIO（首席信息官）。

这一名为《关于加强统筹、更好推进高等教育数字化转型》的提案，受到了教育部门的高度重视和积极回应，并被全国政协评为“优秀提案”。汪小帆注意到，不仅教育数字化战略列入了教育部的重点工作，“推进教育数字化”还被写进了党的二十大报告中，这令他倍感振奋。

“教育数字化转型重在转型。”在汪小帆眼中，数字化只是手段，转型才是根本目的。他透露，目前着手准备的提案也正反映了他的这个思考——如何用人工智能技术加快推进高等教育的重塑。

（记者 任鹏 颜维琦）

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