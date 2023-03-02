本报记者 刘 峣

甘肃省陇南市文县二中学生在“未来教室”上课。

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在甘肃省陇南市文县二中的教室里，一堂“听音探案”课正在进行。30多名初一学生围坐在圆桌前，在老师的带领下，通过比对声音频谱图的方式，找出隐藏在背后模拟的“电信诈骗犯”。

与普通的教室不同，从教师授课使用的触摸屏到3D打印和虚拟现实等设备，近140平方米的教室里充满了科技元素。在这间“未来教室”中，已有数百名“山里娃”学习科技知识，遨游科学世界，播下梦想的种子。

山里娃爱上了3D打印

地处秦巴山区的文县，位于甘、川、陕三省交界处。这里曾是秦巴山区集中连片特困县和甘肃省深度贫困县，落后的教学条件难以支撑孩子们的学习需要。去年8月，中国记协联合腾讯公司向文县二中捐赠了“未来教室”。教室近日落成启用后，开设了图形化编程和3D打印等课程。

“在软件上设计好模型，导入到3D打印机系统中，笔头加热后就开始打印了。”讲起第一次使用3D打印机制作出笔筒的场景，12岁的廖文婷滔滔不绝。“我想深入了解3D打印技术，以后还想学习编程，制作一些‘大项目’。”

据介绍，文县二中的“未来教室”包括多媒体教学系统、互联与直播录播设施、开源硬件、VR、3D打印、科技体验设备等，可开设硬件编程、3D打印、激光切割、教育机器人和兴趣拓展课程，还可提供AR/VR互动、眼动追踪等科技体验项目。

文县二中副校长、信息技术课教师董文超还记得“未来教室”第一次开放时的样子。“教室刚建成时，我说带孩子们去体验一下，教室里爆发出从未有过的欢呼声，从孩子们的眼睛里，我看到了他们内心的渴望。”

看到孩子们在“未来教室”中兴趣盎然、收获满满，文县二中校长许伟深有感触。“孩子越小，对科技的兴趣就会越大。两三年以后，他们就会设计出很复杂的东西和程序，这对学生的成长来说太重要了。”

教育帮扶助力乡村振兴

2021年，中国记协的张业亮派驻文县挂职副县长。自1998年在文县进行定点帮扶以来，教育帮扶一直是中国记协的重要着力点。

“改变年轻一代，最优的路径是通过教育和知识去改变他们的人生。”在学校走访调研的过程中，张业亮发现，由于当地财政不宽裕，文县二中等学校的教学设施比较落后。“数字鸿沟”的存在，让文县的教师和学生们缺少利用新技术手段学习、提高的途径。

“以前学校每次参加科创比赛，我们都挑‘最便宜’的项目。”许伟无奈地说道，“有时参加一项比赛，光是购买参赛用品就要几万元钱，学校的经费支撑不了。”

同样是在2021年，腾讯互娱推出了未成年人保护创新项目“智体双百”计划。这一计划旨在通过建设“未来教室”和“未来运动场”，提供硬软件支持，为孩子们带去多一种可能，同时助力素质教育和乡村振兴。

很快，中国记协与腾讯公司对接协商。通过考察和评比，“未来教室”项目最终落地文县二中。张业亮说，中国记协过去两年间在文县实施了11个教育帮扶项目，“未来教室”是最大的一项。“‘未来教室’的技术装备先进、理念新颖、互动性强，对于提升学校的素质教育水平有非常大的帮助。”

为了给“未来教室”留下足够的空间，许伟和同事们把学校唯一一间会议室腾了出来。“很多老师说，只要能把最新的知识带给孩子们，咱们可以打游击，哪怕在操场上开会都行。”许伟说，“大家有这种热情，这事儿一定能干成！”

点燃心中的科技之火

文县二中老师冉玲莉教了10多年的信息技术课，但是来到“未来教室”这样的教学环境，还是第一次。

“以前的信息技术课侧重于理论知识和常规应用的学习，比如我们常用的Word、Excel等办公软件。但现在不同了，老师需要激发学生的创造力，让他们把自己脑海中的想法变成现实。”冉玲莉说。

对于3D打印机等科技设备，冉玲莉和同事们过去从未见过，更别说教孩子了。针对类似情况，腾讯“未来教室”在全国范围内开展了46场教师培训，把课程输出给乡村老师，让科技课更加“适村化”，以“硬件+课程+师训+赛事”的立体化措施，实现项目的可持续运行。

腾讯成长守护高级总监郑中提及可持续运行背后的动因时说：“‘未来教室’要培养孩子们科学使用网络，激发他们的想象力、好奇心、对科技的热情，需要专业老师指导，也需要多和发达地区的孩子交流碰撞、开阔眼界。我们不希望把‘未来教室’局限在一间教室，而是希望它成为孩子们面向未来的窗户。”

在许伟看来，全面参与“未来教室”项目，比建造硬件的教室更有意义。“科技的迭代非常快，通过与腾讯的联系，我们可以为孩子们带去最前沿的知识，不断更新老师的教学理念。”

以前准备一堂信息技术课只要几小时，现在要花上好几天备课、学习——老师们的变化，许伟看在眼里。有天晚上9点多，许伟回学校办事，发现“未来教室”里的灯光还亮着。

“我进去一看，原来冉玲莉老师和同事还在研究3D打印机呢。”许伟笑着说，“老师们有这种劲头和精神，我就放心了。”

从教23年、在全县多所学校担任校长15年，在许伟看来，农村地区实现教育均衡和教育公平，必须要发挥科技教育的作用。

“乡村振兴需要科技振兴，而科技振兴重在教育。如果能够点燃孩子们心中的科技之火，在乡村振兴的过程中，就会有更多具备科学思维和科学素养的劳动者。”许伟说，有了“未来教室”的帮助，他的信心更足了。最近，他又和董文超“琢磨”起了科创比赛的目录。

“我希望3年之内带领孩子们参加比赛，而且要获奖！”许伟说。

(责编：牛镛、杨光宇)