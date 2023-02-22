原标题：苏州推出归国人才“留创贷”

今天，苏州市“留创贷”金融产品服务启动仪式在江苏省苏州市太仓市举行。活动上，11家留学回国人员创办或领办的企业获得首批授信，授信额度合计1亿元，其中单户纯信用授信额度高达5000万元。本次活动由苏州市委人才办、苏州市人社局、中国建设银行苏州分行主办。

“留创贷”主要是指为留学回国人员及其创办或领办企业提供融资授信的金融产品，将体现“留创”企业质量水平、留学回国人员资质潜力的无形资产转化为企业和人才获得授信和服务的有形资产，着重支持企业开办运营、创新研发、技术改造和转型升级，以及人才创新创业活动和工作生活提升等。

截至2022年，苏州全市人才总量达到363万人，其中留学回国人员累计超过5.9万人，近3年新增留学回国人员数量年平均增幅达到8.75%。目前，苏州28家市级“留创”园共集聚在孵“留创”企业超千家，已立项资助的姑苏领军人才中具有海外留学和工作背景的超过六成，境内上市“留创”企业约占全市1/10，苏州连续3年获评中国最佳引才城市。（记者 李超）

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