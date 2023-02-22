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登高原，入乡野，清华学子在青藏高原干了这些事

2023年02月22日11:30 | 来源：人民网-教育频道
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2023年寒假，清华大学五道口金融学院派出4支寒假实践队伍，以“学思践悟二十大，青春聚力现代化”为主题，同学们分赴北京、江西、贵州、青海，了解金融科技发展前沿动态，调研普惠金融助企成效，探索金融如何助力乡村振兴与实体经济发展，砥砺金融报国的青年担当。

“大家可以看到，这些奶牛的耳朵上都有黄色的耳标，那是它们的身份证，用来实时报告奶牛的健康数据，给他们搭配营养早餐......”青海省西宁市湟中区生态奶牛养殖场里，一群学生正扛着足有20斤重的摄影机，为村里新建的奶牛场开展带货直播。十余个身影在冬日青藏高原的午后暖阳下来回穿梭，给新铺的水泥路面留下一幅幅精美的皮影——他们便是清华大学赴青海实践支队。

2月1日至10日，在清华大学五道口金融学院研团指导下，来自清华大学、北京大学、同济大学、北京舞蹈学院、鲁迅美术学院5所高校的18名学子，走入了青海省西宁市湟中区的乡野：直播带货、反诈宣讲、文创设计、建筑规划，来自金融、法律、美术、建筑等不同专业的同学们各自贡献所学，为冬日高原带来一抹暖阳，为乡村振兴注入新鲜血液。

一场直播：“我们为高原好物代言！”

进入“清华五道口”直播间，映入眼帘的是两个青春美丽的姑娘：王恩哲梳着麻花辫，衣服上“清华”两个字闪闪发光；刘文怡披着及肩长发，眉眼间是满溢的笑意。她们面前是各类青海特色农产品与非遗文化产品：长得标致又红火的高原草莓、“玉兔呈祥”包装的酸奶、做工精致的银铜器、纹样独特的藏毯……而她们的背后，是一抹熟悉的清华紫——实践支队的队旗在墙上贴得工工整整。

“这次直播的产品都是我们在调研中一样一样收集起来的，是纯公益的推介直播，希望能把村里的好物推荐给大家，让学生们接地气，也让村民们有收入。”负责导演的陈信鹏和刘传蛟直言本次直播的初心。为深入了解每件产品的生产过程及质量，同学们往来于湟中区各村镇，踩过湿滑易跌的冰面，吃过高原牧场的扬沙，采过鲜翠欲滴的蔬果，也摘过漫天闪烁的晚星。夜以继日，星月兼程，他们才终于集齐一批高原好物，实实在在地立足乡亲们的需求，为观众带来一场异彩纷呈的直播。

同学们正在做直播主播。清华大学五道口金融学院供图

直播间内同学们推介的产品。清华大学五道口金融学院供图

一次设计：“把清华校门‘搬’上青藏高原！”

“杨师傅，您看这样可以不？我们加点清华的新鲜图案，然后把藏毯做一小块贴上来，就是一个藏毯味道的小包包！”湟中区加牙村的一个扶贫车间里，同学们正围着一位叫杨永良的老师傅，热烈探讨着当地非物质文化遗产——藏毯——的设计思路。

自古以来，藏毯便是高原生活的必需品，以“藏北羊毛”为原料，手工纺纱、植物染色，采用独特的打结方法手工编织而成，被藏民用于坐垫、地毯、鞍毯等，应用场景十分广泛，又兼具古朴自然之美，与波斯毯、东方毯并称世界三大名毯。

然而，步入现代社会，人们逐渐有了更加丰富的生活用品可供选择，藏毯产业面临迫切的转型压力。由于采用了特别的羊毛材质和编制技艺，藏毯比普通毯子更加粗厚，也就限制了藏毯的其他应用场景——做成床垫？毯子太粗糙，容易伤到皮肤；做成保暖毯？毯子太笨重，盖起来不舒服。而且，一张40厘米见方的手工藏毯，如果图案略微复杂，人工成本就要上千，很难打入大众市场开展推广。

非遗难传承，“清年”有办法。本次文创负责人吕豫军和孙子涵建议走IP+藏毯的文创周边产品设计之路。以清华为例，把清华元素融入创新图案设计，最后在图案上或者四周点缀小块藏毯，以此降低产品成本。同时，选取书包、围巾、笔袋、帽子、抱枕等兼具观赏性与实用性的产品作为加工对象，最大可能地拓宽藏毯的应用场景。

一出小品：“清华学子走村入巷开展反诈宣传！”

“哎哟小王啊，这个月的钱，怎么还没到账呢？我这都要赶不上娶媳妇了啊！”随着刘畅的一声哀嚎，场下爆发出阵阵掌声和笑声，在拉脊山的群峰间回荡。

这是支队宣讲组的创意。为了学以致用，同学们将早早准备好的反诈宣讲资料带上了青藏高原。到了之后才发现，村民们都上了年纪，听不太明白普通话，炒股、投资那一套反诈材料更是根本搭不上边；村里又没有大型投影设备，想要借助PPT一页页介绍反诈知识，简直是痴人说梦。

“为了让宣讲接地气、有时效，我们立马转变了思路，把宣讲改成小品，乡亲们更好接受。”参与主演的夏铁木如此介绍本次宣讲的思路。从得知需要转变思路，到起草台词、彩排，同学们只花了两小时——对宣讲的热情、对乡村振兴的投入，让他们高效转换思路，为乡亲们上演了一场异彩纷呈的新春反诈大戏，切实丰富了村里百姓的精神生活。

金融反诈宣讲现场。清华大学五道口金融学院供图

一张草图：“清华学子跑上青藏高原盖房子！”

“这边是贯穿整条村的中心路，这是民宿院子，再边上是购物中心......”来自建筑学院的关翔宇正给村两委汇报村内引流民宿的设计思路。

这次实践中，来自青海本地的关翔宇和刘彦君，以两人之力承担起了群加乡土康村两处民宿的设计。作为西宁市内唯一一个藏族自治乡，群加乡坐落在巍峨的拉脊山下，土康河穿乡而过。依托群加国家级森林公园，当地成为了西宁人民的“后花园”，但迟迟没有得到开发。

近年来，随着乡村旅游的日益兴盛，村里也开始着手发展乡村旅游，其中民宿便是引流的关键。同学们一边扛着测绘和航拍设备，在村内的几处建设用地中，精心挑选最佳观景地；一边在户与户之间东奔西走，了解村民最迫切的生活需求。

“经过调研，我们发现村内缺乏购物和洗浴设施，连日常生活用品也要跑到其他乡镇购买。”负责入户调研的钟梓滨介绍。为此，同学们在设计图中加入了购物中心、咖啡厅等休闲便民设施，既助力民宿产业发展，也能满足村民需求。

关翔宇在村内开展测绘工作。清华大学五道口金融学院供图

冬日高原，冰峰雪岭，旷野无边。但正是在这样寒冷的冬天，遇见了这样热情如火的乡民，才让同学们更加心潮澎湃，希望尽己所能为当地发展贡献一份力量。“难忘青海，青春之海；日月不长，情谊非短。西域圣境，一手承接满天星月，一手拥揽满怀冰雪；乡村振兴，一脚浸润泥土芬芳，一脚迈步晨光昂扬。”这是同学们献给青海乡村振兴事业的情诗，更是清华学子强国有我的青春誓言。筵席有散，故事未完；青藏高原上，乡村振兴的故事定将由越来越多的有志青年奋力书写。

支队成员合影。清华大学五道口金融学院供图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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