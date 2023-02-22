党的二十大为党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南，对新时代新征程教育事业作出了战略谋划。2月20日-21日，2023年北京高校领导干部会举行，部署今年首都高等教育改革发展的各项重点工作。92所首都高校党委书记、校长聚焦“高质量发展”这一主题，共同研讨新征程新使命、新学年新作为，更好地服务中国式现代化建设和新时代首都发展。

北京航空航天大学党委副书记、校长王云鹏：作为高等教育第一方阵，北航将深入贯彻落实党的二十大报告关于教育、科技、人才的一体部署，大力弘扬“空天报国”精神，以服务国家为最高追求，优化空天信融合、理工文医交叉的一流学科生态，打造本研贯通的高质量人才培养体系，深化科研“四大”模式重构体系化创新能力，设立一批创新特区强化有组织的科研，突出一流人才团队引领驱动，一体化推进学科、平台、团队建设，努力走好建设中国特色、世界一流大学的新路，全力服务首都“四个中心”建设，为强国建设贡献北航力量。

华北电力大学党委书记周坚：党的二十大报告作出“深入推进能源革命”“加快规划建设新型能源体系”的重大决策部署，华北电力大学将充分发挥能源类高校特色优势，锚定服务“双碳”主赛道不偏离，用好学科交叉这个“催化剂”，全力建好做强储能、氢能、能源互联网、能源安全、碳管理等新型能源电力学科专业集群，以良好学科生态融入大战略、构筑大平台、打造大队伍、做实大合作，深化产教融合、科教融汇，推进政产学研用多主体深度协同，为新型能源体系建设和新时代首都绿色低碳循环发展，提供坚强人才保障和有力科技支撑。

北京工商大学党委书记黄先开：北京工商大学认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委市政府决策部署，以服务新时代首都高质量发展为统领，全力推进学校高质量内涵式发展再上新台阶。在深度融入新时代首都发展大局中，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，围绕服务首都“四个中心”、国际消费中心城市和全球数字经济标杆城市、“两区”“三平台”建设，加快推进“双一流”创建，坚持“商科做强、工科做精、工商融合、双轮驱动”。对接国家和首都新时代人才需求，以教育数字化转型为新动能，构建工商融合的高水平人才培养体系，全方位探索构筑智慧教育新生态，确保高水平研究型大学建设行稳致远，为建设教育强国、科技强国、人才强国作出新贡献。

北京建筑大学党委书记李军锋：党的二十大为高等教育高质量发展指明了方向。北京建筑大学作为市属高水平特色型建设高校，将扎根京华大地办学，以成立未来建筑技术学院为契机，创新人才培养模式，培养适应未来需要的规划师、设计师、建筑师。我们将突出学科特色优势，紧密围绕未来城市现代化建设需要，调整学科专业布局；以高水平科研平台为支撑，瞄准国家和首都重大战略需求，产生引领发展的重大成果；以大学科技园为平台，促进科技成果转化；以治理体系和治理能力为抓手，构建高质量党建体系和高效率的管理服务体系。学校将以高度的责任感和使命感，凝心聚力，抢抓机遇，以高质量党建引领学校高质量发展。

北京服装学院院长贾荣林：党的二十大对教育科技人才进行了统筹部署，高等教育在党和国家事业发展全局中的基础性、先导性地位和作用更加凸显，为党育人、为国育才的任务更加迫切。北京服装学院立志成为国家时尚教育的先导者，勇于打破传统学科、专业边界的藩篱，持续深化艺工商融合创新发展，构建集艺术、科技、时尚、文化、商业于一体的特色学科、专业建设体系；大力探索艺术学科与数字技术、人工智能等相结合的前沿方向，让“科技+时尚”成为教学与科研的主要力量；突出技术、美学和人文学科之间的协作，努力培养超越现有学科与专业局限、具备深厚美学修养和创新创造能力的新时代时尚前沿人才。

北京电影学院党委书记钱军：北京电影学院将准确把握中国式现代化的中国特色和本质要求，坚持内涵特色差异化发展，深入实施“质量立校、科创强校、人才兴校、开放办校”发展战略，大力促进以电影为核心的学科专业交叉融合、布局优化，加快培养社会主义文化强国建设亟需的优秀影视艺术人才，努力发挥艺术创作和影视技术优势，服务国家和首都重大战略需求，办好人民满意的电影高等教育，切实把党的二十大精神落实到办学治校的全过程各方面，走出一条建设“中国特色、世界一流”电影学院的新路。

北京石油化工学院党委副书记、院长罗学科：北京石油化工学院深入贯彻落实党的二十大报告关于教育、科技、人才的重大部署，落实立德树人根本任务，围绕北京“四个中心”功能建设，服务高精尖产业发展需求，实施 “党建引领、育人为本、双轮驱动、内外支撑”的发展战略，深化人才培养模式改革，强化实践育人特色，倾心培养德智体美劳全面发展的时代新人；加强创新学科体系建设，优化学科方向，采用共建、共治、共享方式，探索建立安全工程现代产业学院、生物医药健康产业学院和慧科大数据产业学院，建设特色鲜明高水平应用型大学，推动党的二十大精神在北京石油化工学院形成生动实践。

北京政法职业学院党委书记朱光好：实现首都经济社会高质量发展，职业教育责任重大、时间紧迫。我们将以党的二十大精神为统领，以新思维、新逻辑、新语系、新定位来思考如何提升高等职业学校教育发展水平，为推动政法职业教育高质量发展提出方案、贡献力量。我们将坚持方向看党建，在党建引领中立德树人；特色看行业，在产教融合中凝练特色；水平看专业，在专业群建设中提升水平；实力看教师，在“双型师”锻造中增强实力；质量看学生，在德技并修中提高质量。

北京交通运输职业学院党委书记郭群：北京交通运输职业学院围绕新时代新征程党的使命任务，始终致力于首都交通行业紧缺技术技能型人才培养，多年来为首都综合交通体系建设输送了大批高素质复合型技术技能人才和管理职业人才，为首都超大城市治理、“构建人民满意的交通”提供坚实的人才支持和保障。学院探索开展“入学即入职”培养模式试点，打造新时代首都交通职业教育标杆。新的一年，学校将持续推进全面从严治党，把党的二十大决策部署和工作要求落实到学校发展建设和具体工作中，紧密对接“京特高”和“国双高”建设，突出党的领导“主心骨”，把稳理想信念“方向盘”，压实基层党组织“硬堡垒”，创新思想政治教育“主渠道”，坚持砥砺奋进“担使命”，进一步立足首都城市战略定位和“四个中心”功能建设，开新局、开好局，为新时代首都发展贡献交通职教力量。

北京卫生职业学院党委副书记、校长付丽：党的二十大把教育、科技、人才进行三位一体统一部署，提出教育高质量发展的要求，为高等教育明确了发展方向。医药健康是北京创新驱动发展的重要引擎，要推进“健康事业”和“健康产业”发展，最终实现“健康社会”的目标。作为北京市卫生健康类唯一的高等职业院校，学校将拓展服务社会、服务行业的空间，对接老龄化趋势，大健康的需求进行专业布局优化，对接职业教育法和新“京十条”的要求进行系统改革建设，从“党建引领”“铸魂育人”“教学质量”“人才强校”“管理增效”“优美校园”“文化凝聚”“服务保障”等八个领域进行顶层设计、系统规划建设，为实现健康中国、健康北京培养适用人才，做出高校贡献。

北京经贸职业学院院长陈轲：北京经贸职业学院始终坚持党建引领职业教育高质量发展，认真落实职业教育“新京十条”，服务首都经济社会发展对高技能人才的现实需求，全力打造“大数据与会计”“计算机应用技术”“室内设计”等特色专业。从建设高水平师资队伍、完善课程内容体系、采用全仿真场景教学、加大校企合作和订单式培养力度等方面，不断创新高技能人才培养路径和培养模式，持续提升高技能人才培养质量。

文/王宇 常悦

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