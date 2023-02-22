人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦“高质量发展”主题，北京高校今年这样干

——北京高校党委书记校长谈2023年工作（之二）

2023年02月22日10:03 | 来源：人民网-教育频道
小字号

党的二十大为党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南，对新时代新征程教育事业作出了战略谋划。2月20日-21日，北京市委教育工委、市教委召开2023年北京高校领导干部会，深入贯彻落实党的二十大精神，部署今年首都高等教育改革发展各项重点工作。92所首都高校党委书记、校长聚焦“高质量发展”这一主题，共同研讨新征程新使命、新学年新作为，更好地服务中国式现代化建设和新时代首都发展。

北京交通大学党委副书记、校长余祖俊：北京交通大学致力于服务交通强国和北京国际科技创新中心建设，加快特色鲜明世界一流大学建设。近年来，在北京市共建支持下，北京交通大学成功践行“政产学研用”协同创新，实现了CBTC自主可控，技术迭代到FAO全无人列车自动驾驶，培育了上市公司，占有全国1/3市场。目前，学校正在集中力量建设智慧轨道交通高精尖创新中心，依托北京地铁11号线试验示范，努力攻克远程瞭望、虚拟连挂、自主运行等世界性难题，实现STCS智慧列控技术世界领跑。

贯彻落实党的二十大精神，北京交通大学将持之以恒地以真需求、真委托、真研究、真应用、真育人的“五真”模式开展有组织的科研，并以高水平的科研学术培养高质量的行业领军人才，提升学校在实现中国式现代化中的贡献度。

中国传媒大学党委书记廖祥忠：中国传媒大学全面落实党的二十大“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能”要求，“以未来为向度、以世界为坐标”，在专业、学科、人才培养、科研等方面全面推进由国内传播向国际传播的大布局，形成服务国家重大战略、助力构建中国话语和中国叙事体系的系统建设。

下一步，学校将以教育部国际传播联合研究院、媒体融合与传播国家重点实验室、国家舆情实验室等平台建设为重点，全力打造国际传播、舆情与社会治理等领域的技术研发、咨政服务、人才培养、实战实训新高地，以“双一流”建设服务“教育强国”“网络强国”“数字中国”建设，讲好中国故事，传播好中国声音。

北京林业大学党委书记王洪元：北京林业大学将2023年确定为学校推进高质量发展战略谋划年，以“服务生态文明建设、支撑人与自然和谐共生现代化”为办学定位，谋划学科体系重构和人才培养体系建设，编制学科专业布局战略规划。

林大将牵头组建首都北京生物多样性保护院，与北京延庆区及央、地龙头企业合作建设生物育种高精尖中心，牵头开展有组织科研，联合打造林草花果蜂药种业创新高地和产业集群，做大做强林草种业产业。我们也将高标准建设雄安新校区，着力构建“一校两区”新发展格局，加快建设国家林草种质资源主库和陆地生态系统大科学中心。

中国政法大学党委副书记、校长马怀德：首都高校要实现高质量发展，必须抓住北京建设世界重要人才中心和科技创新高地这一难得机遇。面对新一轮科技革命和产业变革和日益严峻复杂的国际形势，中国政法大学将顺应时代需求，服务国家战略，推进法学和其他学科的交叉融合，加强数据法学、金融法学、知识产权法学、涉外法治等学科建设。

中国政法大学还将从法学视角开展数字技术、金融安全、知识产权保护、涉外法治等诸多方面的研究，产出高质量研究成果，服务行业区域发展。坚持立德树人、德法兼修，加强与行业紧密合作，协同培养高素质复合型人才，为首都高质量发展贡献法大力量。

中央音乐学院党委副书记、校长俞峰：中央音乐学院将认真贯彻落实党的二十大精神，充分发挥自身特色，为推动首都高等教育发展不懈努力。

我们坚持艺术为人民的创作导向，有组织创作出更多像《雪花》《领航》《礼赞新时代》等质量上乘的优秀作品；在人才培养上进一步落实“课比天大”理念，完善大中小学人才一体化培养模式，主动参与国际舞台竞争，造就德艺双馨文化文艺人才队伍；加强学科建设，探索科技与音乐融合发展，把音乐人工智能专业方向建设作为改革创新增长点。

北方工业大学党委书记缪劲翔：北方工业大学党委贯彻落实党的二十大精神，把握新时代首都发展战略机遇，以需求为牵引，深度融入“四个中心”功能建设。

提高人才培养质量。以数字产业学院带动产教融合、校企协同人才培养模式改革，打造示范性工程实训平台，切实提高人才培养与首都数字产业匹配度。

积极开展有组织科研。发挥学校工科优势，面向首都高精尖产业需求，集中优势资源打造智能交通、地下空间探测技术、工业互联网、社区风险防控关键技术、虚拟现实技术、储能工程技术等大团队大平台，提高服务首都的贡献度。

深化人事制度和科研管理体制改革。出台“北方学者支持计划”和“标志性成果激励办法”，不断激发科技创新活力，增强体制机制与首都发展的契合度。

北京舞蹈学院党委书记巴图：贯彻落实党的二十大精神，办好人民满意的高质量高等教育，北京舞蹈学院要坚定高水平特色型大学办学定位，完善自主培养的教育体系，提升人才培养质量，搭建艺术大师高地。

我们将以“最美课堂”为示范推进课程思政，以“桃李杯”为契机提擢拔尖人才，以BDA论坛为平台集聚艺术大师，以“舞蹈教育论坛”为阵地聚合人才培养联合体，以“国际化校园”为抓手拓展全球发展机会，以“为人民而舞”为品牌推出系列舞蹈作品，以“八大工程”为渠道培育近悦远来的人才生态，更好服务国家文化战略和首都演艺之都建设。

北京印刷学院党委书记高锦宏：北京印刷学院全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，立德树人，以更高站位谋划学校事业发展，做好顶层设计加快推进高水平特色型大学建设；以更多举措提升育人实效，深化红色文化铸魂，着力培养出版传媒时代新人；以更大力度优化学科结构布局，努力建设一流出版学科，扎实推进全国首批共建出版学院建设；以更高标准不断提升科技创新能力，为国家需求和产业发展提供有力支撑；以更大作为服务新时代首都高质量发展，服务文化强国、出版强国建设。

北京农学院党委书记赵锋：北京农学院作为市属高等农业院校，将紧密结合新时代首都教育高质量发展的要求，充分发挥学科专业优势，聚焦资源创新利用、生态环境建设、食品质量安全、乡村区域发展等重点领域，积极开展有组织的科研，切实发挥好党管人才优势，团结和凝聚广大师生把论文写在祖国大地上，把成果凝结在农民的收获里。

下一步，我们将坚持以高质量党建引领高质量发展，讲好乡村振兴“大思政课”，充分挖掘学校在全面提高农林人才自主培养质量中蕴含的巨大能量，培养知农爱农新型人才，在全面推进乡村振兴，加快建设农业强国中贡献“北农力量”，不断开辟高质量发展的新领域新赛道，塑造高质量发展的新动能新优势，以实干实绩实效推动党的二十大精神落地见效。

首都体育学院党委书记何明：首都体育学院认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实市委市政府的决策部署，学校将实施“内涵建设和质量提升三年行动”，大力推动“体医工”融合创新，聚焦竞技体育、大众健康、青少年体育等领域“卡脖子”问题实施“有组织的科研”，不断拓展内涵发展新赛道。

首都体育学院还将充分发挥特色优势，以“北京国际奥林匹克学院”建设为契机，持续做好后冬奥文章；开展中小学生科学运动、主动健康研究和示范推广工作，为北京市中小学体育教育改革做出独特贡献。

文/王宇 常悦

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部