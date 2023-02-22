党的二十大为党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南，对新时代新征程教育事业作出了战略谋划。2月20日-21日，北京市委教育工委、市教委召开2023年北京高校领导干部会，深入贯彻落实党的二十大精神，部署今年首都高等教育改革发展各项重点工作。92所首都高校党委书记、校长聚焦“高质量发展”这一主题，共同研讨新征程新使命、新学年新作为，更好地服务中国式现代化建设和新时代首都发展。

北京交通大学党委副书记、校长余祖俊：北京交通大学致力于服务交通强国和北京国际科技创新中心建设，加快特色鲜明世界一流大学建设。近年来，在北京市共建支持下，北京交通大学成功践行“政产学研用”协同创新，实现了CBTC自主可控，技术迭代到FAO全无人列车自动驾驶，培育了上市公司，占有全国1/3市场。目前，学校正在集中力量建设智慧轨道交通高精尖创新中心，依托北京地铁11号线试验示范，努力攻克远程瞭望、虚拟连挂、自主运行等世界性难题，实现STCS智慧列控技术世界领跑。

贯彻落实党的二十大精神，北京交通大学将持之以恒地以真需求、真委托、真研究、真应用、真育人的“五真”模式开展有组织的科研，并以高水平的科研学术培养高质量的行业领军人才，提升学校在实现中国式现代化中的贡献度。

中国传媒大学党委书记廖祥忠：中国传媒大学全面落实党的二十大“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能”要求，“以未来为向度、以世界为坐标”，在专业、学科、人才培养、科研等方面全面推进由国内传播向国际传播的大布局，形成服务国家重大战略、助力构建中国话语和中国叙事体系的系统建设。

下一步，学校将以教育部国际传播联合研究院、媒体融合与传播国家重点实验室、国家舆情实验室等平台建设为重点，全力打造国际传播、舆情与社会治理等领域的技术研发、咨政服务、人才培养、实战实训新高地，以“双一流”建设服务“教育强国”“网络强国”“数字中国”建设，讲好中国故事，传播好中国声音。

北京林业大学党委书记王洪元：北京林业大学将2023年确定为学校推进高质量发展战略谋划年，以“服务生态文明建设、支撑人与自然和谐共生现代化”为办学定位，谋划学科体系重构和人才培养体系建设，编制学科专业布局战略规划。

林大将牵头组建首都北京生物多样性保护院，与北京延庆区及央、地龙头企业合作建设生物育种高精尖中心，牵头开展有组织科研，联合打造林草花果蜂药种业创新高地和产业集群，做大做强林草种业产业。我们也将高标准建设雄安新校区，着力构建“一校两区”新发展格局，加快建设国家林草种质资源主库和陆地生态系统大科学中心。

中国政法大学党委副书记、校长马怀德：首都高校要实现高质量发展，必须抓住北京建设世界重要人才中心和科技创新高地这一难得机遇。面对新一轮科技革命和产业变革和日益严峻复杂的国际形势，中国政法大学将顺应时代需求，服务国家战略，推进法学和其他学科的交叉融合，加强数据法学、金融法学、知识产权法学、涉外法治等学科建设。

中国政法大学还将从法学视角开展数字技术、金融安全、知识产权保护、涉外法治等诸多方面的研究，产出高质量研究成果，服务行业区域发展。坚持立德树人、德法兼修，加强与行业紧密合作，协同培养高素质复合型人才，为首都高质量发展贡献法大力量。

中央音乐学院党委副书记、校长俞峰：中央音乐学院将认真贯彻落实党的二十大精神，充分发挥自身特色，为推动首都高等教育发展不懈努力。

我们坚持艺术为人民的创作导向，有组织创作出更多像《雪花》《领航》《礼赞新时代》等质量上乘的优秀作品；在人才培养上进一步落实“课比天大”理念，完善大中小学人才一体化培养模式，主动参与国际舞台竞争，造就德艺双馨文化文艺人才队伍；加强学科建设，探索科技与音乐融合发展，把音乐人工智能专业方向建设作为改革创新增长点。

北方工业大学党委书记缪劲翔：北方工业大学党委贯彻落实党的二十大精神，把握新时代首都发展战略机遇，以需求为牵引，深度融入“四个中心”功能建设。

提高人才培养质量。以数字产业学院带动产教融合、校企协同人才培养模式改革，打造示范性工程实训平台，切实提高人才培养与首都数字产业匹配度。

积极开展有组织科研。发挥学校工科优势，面向首都高精尖产业需求，集中优势资源打造智能交通、地下空间探测技术、工业互联网、社区风险防控关键技术、虚拟现实技术、储能工程技术等大团队大平台，提高服务首都的贡献度。

深化人事制度和科研管理体制改革。出台“北方学者支持计划”和“标志性成果激励办法”，不断激发科技创新活力，增强体制机制与首都发展的契合度。

北京舞蹈学院党委书记巴图：贯彻落实党的二十大精神，办好人民满意的高质量高等教育，北京舞蹈学院要坚定高水平特色型大学办学定位，完善自主培养的教育体系，提升人才培养质量，搭建艺术大师高地。

我们将以“最美课堂”为示范推进课程思政，以“桃李杯”为契机提擢拔尖人才，以BDA论坛为平台集聚艺术大师，以“舞蹈教育论坛”为阵地聚合人才培养联合体，以“国际化校园”为抓手拓展全球发展机会，以“为人民而舞”为品牌推出系列舞蹈作品，以“八大工程”为渠道培育近悦远来的人才生态，更好服务国家文化战略和首都演艺之都建设。

北京印刷学院党委书记高锦宏：北京印刷学院全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，立德树人，以更高站位谋划学校事业发展，做好顶层设计加快推进高水平特色型大学建设；以更多举措提升育人实效，深化红色文化铸魂，着力培养出版传媒时代新人；以更大力度优化学科结构布局，努力建设一流出版学科，扎实推进全国首批共建出版学院建设；以更高标准不断提升科技创新能力，为国家需求和产业发展提供有力支撑；以更大作为服务新时代首都高质量发展，服务文化强国、出版强国建设。

北京农学院党委书记赵锋：北京农学院作为市属高等农业院校，将紧密结合新时代首都教育高质量发展的要求，充分发挥学科专业优势，聚焦资源创新利用、生态环境建设、食品质量安全、乡村区域发展等重点领域，积极开展有组织的科研，切实发挥好党管人才优势，团结和凝聚广大师生把论文写在祖国大地上，把成果凝结在农民的收获里。

下一步，我们将坚持以高质量党建引领高质量发展，讲好乡村振兴“大思政课”，充分挖掘学校在全面提高农林人才自主培养质量中蕴含的巨大能量，培养知农爱农新型人才，在全面推进乡村振兴，加快建设农业强国中贡献“北农力量”，不断开辟高质量发展的新领域新赛道，塑造高质量发展的新动能新优势，以实干实绩实效推动党的二十大精神落地见效。

首都体育学院党委书记何明：首都体育学院认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实市委市政府的决策部署，学校将实施“内涵建设和质量提升三年行动”，大力推动“体医工”融合创新，聚焦竞技体育、大众健康、青少年体育等领域“卡脖子”问题实施“有组织的科研”，不断拓展内涵发展新赛道。

首都体育学院还将充分发挥特色优势，以“北京国际奥林匹克学院”建设为契机，持续做好后冬奥文章；开展中小学生科学运动、主动健康研究和示范推广工作，为北京市中小学体育教育改革做出独特贡献。

文/王宇 常悦

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