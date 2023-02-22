原标题：寒假返乡大学生的“当归”秘语

杨俊杰同学在提问。

杨求发同学在和同学们分享自己的成长经历。

正月初七清早，贵州黔东南的大山里寒气逼人，连绵不绝的阴雨天气，让人即使在室内，也要裹上厚厚的羽绒服。然而山顶处本应清冷寂静的归柳小学教室内，此时却热气腾腾格外热闹。

35个毛茸茸的小脑袋，正凑在六年级的教室里，叽叽喳喳地讨论着为期11天的“当归行动”冬令营课程安排。

“当归行动”，意为“游子当归，反哺家乡”，是南京中医药大学第24届研究生支教团的成员朱尊义发起的一项冬令营活动。

与以往丰富假期文化生活的兴趣班不同，“当归行动”主要以辅导寒假作业为主，辅以情感关怀，答疑解惑增长见识。

2022年8月，朱尊义与学校其他4名支教成员一同来到对口帮扶的贵州省榕江县归柳小学。

初来乍到，朱尊义就被安排在六年级做班主任，教语文。作为研究生，他笑言，“带领这么多孩子学习，讲真，不比发SCI容易”。

“上学期的节日假期比较多，也没有期末考试，小朋友们主要是在家上网课，而且留守儿童比较多，没人督促，作业也不写，所以就想着，让他们来学校做寒假作业，也能起个约束作用。”

为了孩子们的学习，朱尊义于2022年12月初就开始摸排那些缺乏家长督管，同时又基础薄弱的孩子们的情况，动员他们来学校写作业。

解决了学生问题，师资难题又迎面而来。时逢春节，支教团其他成员无法及时赶回学校，自己一个人也带不了这么多孩子。

朱尊义打起了村里大学生“校友”的主意，在一学期的家访中，他早已把村里的情况摸了个透。

当晚，他就给村里几个大学生分别打去了电话，让他意外的是，3个大学生都一口答应，尽管朱尊义再三跟他们确认，是义务劳动，没有费用，连饭都不管的那种。

就这样，归柳小学2023年“当归行动”冬令营正式列入计划。

为了确保活动顺利开展，在家过了5天春节假期的朱尊义，在正月初六那天，就从千里外的老家返回归柳。

4名老师，35名学生，正月初七清晨简短的开幕式后，“当归行动”冬令营开始运营。

早8晚6，每天辅导课下来，挑战的不仅是老师们，还有孩子们，看到邻居家的孩子都在玩，他们也坐不住了。今天少来两个，明天少来3个，课程没过半，孩子少一半。

朱尊义和返乡大学生们急得不行，于是每天晚上集体讨论结束后，他们又多了一项新工作，走访缺席学生家庭。

冬天的雨夜总是特别凄冷，山路也更崎岖，4个老师两两一组，打着手电彼此勉励。

好在转机伴随着支教老师们的辛苦而出现，孩子们陆续返回，也给了老师们莫大的信心和感动，一直到冬令营结束，班级里依旧有27个小毛头。

2022年9月，当朱尊义作为归柳小学六年级班主任，第一次站上讲台的那一刻，他发现，这次支教，不太一样。

归柳村的孩子们大多是留守儿童，家庭情感的缺失，让他们迷茫又无助，在他们的视线里，山的尽头还是山，但手机里映射出的繁华世界，又让他们在现实与幻想中加剧精神的失衡，去打工，做网红，沉迷游戏……一切都可以成为逃避学习的理由。

这次的“当归行动”中，为了让孩子们正视世界，朱尊义和他的小伙伴们特意在作业辅导之余增设了“梦想课程”。

这是一门没有任何学科归属的课程，甚至不需要正襟危坐的课堂秩序，孩子们可以问任何他们想知道的问题，关于成长，关于选择，关于远方……这堂“梦想课程”，让平时一上课就“打蔫犯困”的孩子也来了精神。

“老师，你小时候有喜欢的人吗？”“你平时打游戏吗？”“如果打工，能挣多少钱？”“上大学要交学费吗？贵吗？”“上大学有意思吗？”“你为什么当志愿者？”孩子们在课堂上积极提问，支教老师们也尽己所能，引导孩子们理解爱、理解自身的价值，理解如何给人生设定一个明确的目标。

为了给孩子们打开一个更广阔的世界，看清更多未来的可能，朱尊义联动学校第25届研究生支教团“预备役”团队。2月11日那天给孩子们带来两节线上直播课。镜头里，护理学院吴礼云、卫生经济管理学院黄龙毅两名同学分别带来了“树立理想，坚定梦想”“正确选择未来”两门课，用自己的成长经历鼓励孩子们，敢想敢做、坚持努力才能走近无限的未来。

参加此次返乡服务的3名归柳本村大学生，竟也与该校“月亮山故事”有缘。

分别就读于贵州中医药大学中医学专业的杨阳、贵州医科大学影像学专业的杨求发、安顺学院农村区域发展专业的文艳，都是归柳小学的毕业生。当时，该校2005届学子陈晓明扎根西部在归柳小学支教。

“陈晓明老师是我六年级的老师，他的到来当时在整个村子都是大新闻，人特别好，给我们讲了很多他的大学的事。那时候小不能完全听懂，但就感觉很憧憬。”提起陈晓明，杨阳有点感动，他们家里都是学西医的，但他最后选择学中医专业，“这个选择，离不开陈老师潜移默化的影响”。

在来支教的前一天，杨求发还在榕江县的新市民服务中心参加志愿服务活动，给辖区的老人、儿童打包板蓝根、布洛芬等常用药的健康包。

这个寒假，他已经参加了四项志愿服务活动，但他对“当归行动”热情依旧，“从小在这里读书，归柳小学点滴的变化都看在眼里。这次，南中医的学长找我，我义不容辞。”

文艳也是如此，“我当时还在学校，听到是南中医的学长，我也很激动，每年夏天，都能看到南中医的支教团来归柳小学，其实一直都很羡慕，也想加入其中。”

17载接力，从陈晓明到朱尊义，从被支教学生到支教老师，他们传递着支教精神。(瞿丹枫 丁思喆 记者 李超)

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