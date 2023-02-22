澄泥砚是中国四大名砚之一，使用经过澄洗的细泥作为原料加工烧制而成，有着质地细腻、抚如童肌、发墨而不损毫等特点，尤以山西绛州澄泥砚为主要代表。澄泥砚的制作技艺曾一度失传，后在山西新绛蔺永茂、蔺涛父子的努力下重现于世。澄泥砚制作需要经过选泥、澄清、阴干、雕刻、打磨、烧制等10余道主要工序，生产周期长达1年左右。2008年，“砚台制作技艺·澄泥砚制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。

绛州澄泥砚第三代传承人蔺霄麟是个90后小伙，从小对澄泥砚制作耳濡目染。他曾前往韩国学习陶瓷工艺，2019年归国后，蔺霄麟大胆创新设计思路，通过调整窑温及窑内氛围，使澄泥砚的颜色从原来的3种增加到8种。

不同于父亲蔺涛较为传统的设计风格，蔺霄麟在设计中注入更多时尚元素，受到许多年轻人的青睐。为了拓宽销售渠道，蔺霄麟还开办了网店，并通过网络直播的形式，让澄泥砚受到更多关注。

接下来，蔺霄麟计划和高校合作，设计出更多富有青春气息、贴合时代主题的作品，让更多人了解并爱上澄泥砚。

图为蔺霄麟在位于新绛县光村的绛州澄泥砚生产基地雕刻澄泥砚。

新华社记者 杨晨光摄

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