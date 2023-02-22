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一根翠竹撬动绿色富民大产业（我和我的乡村（3））

严梓宁
2023年02月22日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2020年12月，王骁晴参加博鳌国际禁塑产业论坛。
　　受访者供图

　　竹碗、竹椅、竹桌……走进宁波士林工艺品有限公司的展示厅，上千种精致的竹制品让人眼前一亮。“竹不富民羞成业”，“竹二代”王骁晴从美国留学回国后一直记得父亲说的这句话。

　　如今，这些凝聚着工匠精神的竹制品在世界舞台上多次亮相，凭借细致的雕花、精湛的工艺，中国人自己的竹制品品牌已打响知名度，王骁晴也带动着越来越多的竹农增收致富。

　　

　　“让中国竹子走向世界”

　　“桌台上的12颗钉子体现中国人说话做事好比是‘板上钉钉’，用桥梁构型设计的桌脚和拱杆，蕴含着企业将连接四海、共同发展的理念……”2018年，这款主题为“桥桌”的竹制品在第一届世界竹藤大会上大放异彩，被组委会指定为中国馆专用桌。这一刻的意义对王骁晴来说不同寻常，这代表她接手团队之后推出的“国潮”竹制品正在迈向世界舞台。

　　“中国竹子种类丰富，素有‘竹子王国’的美誉。但我在留学时发现，尽管中国的竹制品备受欧美客户的好评，但很多其实是在做国外市场的代加工。”2013年，王骁晴大学毕业后决定回国帮助父亲，打响中国人自己的竹制品品牌。

　　第一届世界竹藤大会举办时，王骁晴代表士林工艺主动报名参加。正是由于她拥有留学经历，精通外语，再加之对竹产业的了解，王骁晴被主办方任命为那届竹藤大会中国竹产业的“文化大使”，“以竹为媒”，让世界感受到厚重的中华文化。

　　“中华竹文化源远流长，这是我们产业人走向世界的发展底气。”王骁晴说，翠竹来自大山，手艺来自民间，每一件竹制品都蕴含着浓浓的工匠精神。每当参加国际性会议，主办方念到“中国代表”时，王骁晴的民族自豪感总会油然而生——因为这一刻，自己向世界介绍的是中国生生不息的竹海文化。

　　“哪怕再难，不丢下一名员工”

　　今年是王骁晴接手士林工艺的第10年，年轻人有想法有魄力，但创业期间难免遭遇荆棘。

　　2020年初，受新冠疫情影响，运往欧美国家的港口陆续关闭，王骁晴公司订单锐减，大批竹制品滞留在国内。

　　“当时完全不知道什么时候工厂才能正常运行。为了降低风险，合作伙伴建议我们裁员。”回想那一年，王骁晴至今觉得“真难”：700多名员工，每人背后都是一个家。经过和父亲的深谈，王骁晴做了决定，哪怕再难，也不裁一名员工。面对疫情带来的困境，工厂处于不停工状态，缩短工作时间，为疫情缓和后的市场做足准备。

　　经过大半年“苦熬”，国外港口逐渐开放，正是因为王骁晴团队既做好防疫、生产也“不打烊”，他们能以最快速度拿出货品。欧美客户第一时间给了一笔订单，这笔订单让王骁晴追回疫情损失，也为工厂复苏带来了“春天”。

　　“只要不放弃，我一直坚信最后的结果都会是好的。”这位90后姑娘的脸上常带笑容。她说，自己在国外留学时的专业是企业管理，学到最深刻的知识，就是企业无论面对任何难题，都要有“站起来”的决心。企业不能“掉链子”，要向前走，给员工信心，给自己信心。

　　如今，士林工艺年生产各类竹制品1000多万件，85％的产品主要销往欧美等国际市场，占浙江省宁波市竹制品出口额一半以上。此外，深耕“双碳”新赛道，公司先后建立“院士工作站”、宁波市中林竹子研究院等机构，不断对竹子进行深加工研究。同时，王骁晴还投入1800余万元对生产设备进行更新改造，提高自动化、智能化水平，基本形成了一条低碳、环保、绿色的循环经济发展模式。

　　“让乡村更美、村民更富”

　　从一家山区木材厂发展成集设计、开发、生产、销售于一体的外向型企业，目前，王骁晴团队员工平均年龄只有36岁，公司年轻且充满活力。“竹子作为绿色、低碳、可降解的生物质材料，是朝阳产业。现在有越来越多海外留学生愿意返乡加入我们。”但是，王骁晴坦言，竹林资源丰富的地方基本在偏远山区，当地村民普遍收入较低。

　　乡村振兴，产业富民。近年来，王骁晴带领团队立足本地资源，通过收购农户毛竹、提供就业岗位来提高农民收入。同时，企业还先后扶持了省内外10多家竹制品加工企业配套协作，实现一竹多用、综合开发的奋斗目标。

　　“我出生在大堰，永远是大山的孩子。”随着企业运营逐渐步入正轨，王骁晴作为宁波市奉化区留学人员创业发展促进会副会长，还打算让更多留学生共同聚成合力，凭借有视野、有知识、会创新、敢创业的团队优势，为乡村振兴出谋划策，发挥才干。

　　目前，奉化区留学人员创业发展促进会拥有成员180人左右，基本以80后和90后青年为主。除了定期慰问空巢老人和关爱留守儿童，溪口镇桕坑村作为留学生的兴农基地，双方还建立了联络员制度，针对如何提升村特色农副产品经济效益展开探索，并进行定期交流，充分发挥现有回奉创业和工作的留学人才优势，助力村集体经济增收，让村民增收致富。

　　“我们这些留学生走得再远，根还是在祖国，在家乡。助力乡村振兴是新时代青年的使命，希望我们的加入，能让乡村更美、村民更富。”王骁晴说。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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