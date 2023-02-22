原标题：在劳动教育中培育时代新人

4岁起就参与家庭劳动，读小学时和老师同学一起修建校舍，入伍后更是主动承担起最累最脏的活儿……回忆成长经历，全国政协委员、中国人民解放军空军航空大学教授杨承志深有感触：“劳动教育是启蒙教育，从保障生存到感悟生活，再到寻找人生价值、实现自我超越，我的每一次进步都在劳动中实践、都靠劳动去实现。”

杨承志说，在劳动中成长起来的他却为劳动教育吃了一惊。5年前，一位家长打电话求助说，她的孩子辞掉了工作，宅在家啃老，不做任何家务，不会干更不想干。杨承志在与家长的交流中找到了原因：家里从不让孩子参与劳动，只要求孩子考高分，导致孩子在高考后失去人生目标。杨承志感慨：“我当时既痛心又无奈，那孩子可是名牌大学的毕业生，应该是国家的栋梁啊！可劳动教育无法逆转。”

“劳动教育不仅在家庭中被软化，也存在被学校弱化、被社会淡化的现象。”通过大量调研，杨承志发现由场地、经费和观念等原因造成劳动教育缺失，致使部分青少年劳动观念淡漠、劳动能力欠缺，甚至贪图安逸享乐。

“加强劳动教育迫在眉睫！”军旅出身的杨承志是个“行动派”，2019年全国两会期间，他就建议构建与德智体美相互衔接和协调的劳动教育体系，将劳动教育纳入课表、写进大纲，并根据学生成长特点确定不同阶段的劳动教育目标和要求，充分挖掘国家课程中的劳动教育元素，探索将劳动教育纳入中高考人才选拔评价体系。

令杨承志意想不到的是，他的“好声音”很快就有了回应。“这份提案得到国家相关部委的高度重视，我还应邀参加了教育部劳动教育座谈会。”杨承志说，不到一年的时间，劳动教育就被纳入新时代党的育人方针。2022年，《义务教育劳动课程标准（2022年版）》发布，让劳动教育在“上什么、怎么上”等问题中得到了解决，劳动教育驶上了快车道。

在杨承志看来，成绩让他肩上的责任更重了。他调研的脚步更远更深，再次瞄准了劳动教育的短板：“劳动教育不能只是劳动技能教育，更重要的是心灵教育。在实施过程中，要加强‘以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美’的综合教育功能，以劳动教育为抓手促进‘五育并举’，让‘雨过地皮湿’变成‘润物细无声’。”

“‘劳动教育’是关系到一代又一代青少年和民族复兴的国策。作为一名政协委员，我能参与并推进其实施，这是莫大的荣誉。而提案的办理过程让我见证了我国全过程人民民主在实践中切实发挥着作用，见证了我国制度优势转化为国家治理的巨大效能。”展望未来，杨承志更是满怀信心，“在劳动教育的进一步完善和强化下，将有一批又一批‘爱劳动、会劳动、懂劳动’、有责任担当、有家国情怀的时代新人昂首阔步走在民族复兴的伟大征程中。”（记者 任 爽 见习记者 李 层）

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