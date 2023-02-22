原标题：这个学院用双创点燃学生璀璨青春

在常州大学商学院刘国钧管理学院，不少学生不出校门，便走上了双创道路，有的已成功创办公司，成为创新创业大潮中的佼佼者。

“近年来，我们从培养目标、师资建设，到课程建设、学科建设，再到对接校外企业、拓展创新创业资源，环环相扣，紧密联系，学院形成了以创新创业为特色的人才培养模式，营造出浓厚的创新创业氛围，让学生想创业、能创业、敢创业，用双创点燃璀璨青春。”常州大学商学院刘国钧管理学院副院长刘建刚2月20日在接受科技日报记者采访时说。

双创竞赛平台激发学生潜能

“我们学院开展双创教育，有两个层次的目标，第一个层次是在通识教育意义上，学生需要了解初创企业的成长过程，了解创业企业的特征，以及如何整合资源、打造优势，这应该是学生的基本功；第二个层次，学院更加注重高素质人才的培养，注重能力的提升，通过比赛来挖掘项目或孵化已有项目，让学生成为面对市场的创业者，在真实创业过程中，提高自己的能力。”刘建刚说。

近年来，该学院通过各种措施，鼓励师生参加创新创业竞赛，将理论教学与实践相结合，将国内外最新理论融入课堂；积极组织举办多项创新创业赛事，从该学院举办的“刘国钧杯”竞赛，到常州大学举办的“三创赛”“学创杯”，实现“以赛代练”“以赛促教”“以赛促学”。

刘建刚表示，对学生来说，参与双创项目和竞赛是一个很好的成长途径，学生可以提高专业技能和实操能力；而对于老师来说，在指导学生的过程中，也可以不断提升自己的教学科研能力。

常州大学会计学专业的卞国全从大二开始，便积极参加学校各类创新创业竞赛，最初他对于创业的认识还很模糊，但随着参加各类双创项目、参与各类培训，他接触到了跨境电商，逐渐找到了自己的兴趣点，也找到了适合自己的创业领域。

“参加双创竞赛，激发了我的潜能，让我有机会展示自己，也增强了我的信心和勇气。”卞国全说。

构建“五位一体”教育体系

如何把创新创业工作做到实处，让学生感受到创新创业的乐趣、意义与价值？

“我们学院每年会组织召开大学生创新创业专题会议和讲座，让师生充分认识到创新创业在人才培养中的重要位置，从而提高认知、凝聚共识，让创新创业成为学院办学、教育教学的理性认知与自觉行动。”常州大学商学院刘国钧管理学院院长佟金萍说。

佟金萍介绍，学院还着力加强两支队伍建设，一支队伍是以学生为主体的创新队伍，学院通过课程建设、竞赛组织，以及“传帮带”等多种途径，不断促使学生保持锐意创新、不断创新的奋进姿态，努力培养学生的理论功底、创新意识和思辨能力；另一支队伍是以学院教师为主体的创新导师队伍，学院教师充分发挥科研延伸作用，既做学生的“指导者”，又做学生的“引路人”，引导更多学生投身于创新创业活动中。

同时，常州大学商学院刘国钧管理学院以学科专业、教学实践和国家级项目为抓手，让双创教育不断走深走实。学院在学科专业建设中，加入创业元素，在人才培养方案中专门设置了创新创业模块，将学生的创新创业教育贯穿大学四年教育的全过程，以创新创业课程、讲堂、训练、竞赛和成果孵化为主要内容，构建了“五位一体”的创新创业教育体系，学生既能学到创新创业理论知识，又能提升创新创业意识，也培养了创新创业能力。

此外，该学院还依托其每年主持国家级项目这一优势，把国家级项目拆分成学生创新创业实践项目，吸引更多学生参与到项目中，在参与项目的过程中，提高科研创新素养。

“推进双创工作，除了师生的良性沟通、教学相长之外，也需要更多资源和力量的介入。我们整合校内外资源，努力打通创新创业生态链，不断把校内外资源做扎实，实现校内外互动的良性循环。”佟金萍说。

“今后，我们将进一步健全创新创业教育体系，推动创新创业成果转化，继续激发学生创新创业的兴趣和潜能，为培养敢闯会创的复合型创新创业人才作出更大努力，让学生在创新创业中绽放青春的花朵。”常州大学商学院刘国钧管理学院党委书记江涛涛表示。(王怡菲 柳 鑫 记者 过国忠)

(责编：郝孟佳、孙竞)