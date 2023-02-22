原标题：大连东软信息学院 探索智慧化思政教育

记者2月20日获悉，教育部公示了2023年度高校思想政治工作研究文库项目遴选结果，由大连东软信息学院任昊教授主持的研究报告《基于学生行为数据高校思想政治工作创新研究》成功入选，成为该项目自评选以来辽宁省首个入选项目。

据悉，高校思想政治工作研究文库项目由教育部设立，在全国高校择优遴选一批在思想政治工作领域具有影响力的理论和实践研究成果予以支持。该项目聚焦重大理论问题、工作探索、实践经验等，搭建高校思想政治工作队伍的成果展示平台、学术研讨平台和经验交流平台，促进思想交流、学术碰撞、理论创新，培育高校思想政治工作理论研究及实践工作领军人物、中青年骨干和后备人才。

此次辽宁省入选的研究报告《基于学生行为数据高校思想政治工作创新研究》，充分借鉴社会学、行为学、心理学、大数据科学等相关理论，发挥学校在产教融合、数字化、智慧化等方面的办学优势，打造数字化、智慧化的学生行为大数据的收集、分析、管理、教育和决策平台，促进智慧化思想政治教育思维创新、方法创新、路径创新、技术创新以及模式创新，努力实现基于学生行为数据的思想政治教育工作创新研究和实践探索。

目前，《基于学生行为数据高校思想政治工作创新研究》的部分成果已在学生管理、思政教育等多个场景高频度使用，以期实现数字赋能思政教育，进一步提升思政教育的科学性、前瞻性、精准性和有效性，为更好地培育时代新人提供了十分有益的创新研究和实践探索。

一直以来，大连东软信息学院始终高度重视高校思想政治工作理论研究，不断探索和提升学校思想政治工作的模式和质量。该校相关负责人表示，学校将深入学习贯彻党的二十大精神，深入实施教育数字化行动战略，持续发挥优秀成果的示范引领、辐射带动作用，不断深化“三全育人”和“五育并举”，进一步推进思想政治工作改革创新，为学校高质量内涵式发展提供强大动力和有力支撑。（记者郝晓明）

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