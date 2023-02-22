原标题：湖南科普教育“双走进” 为“双减”赋新能

针对科普资源利用效率不高、科普服务供给链条不畅、青少年科普教育协同不够等问题，湖南省教育厅等7部门联合出台《关于进一步落实义务教育“双减”深入开展科普教育“双走进”工作的意见》，着力打通校内校外科普教育双向贯通的堵点，推动科技工作者和公益科普资源走进中小学校，推动中小学生走进校外科普场所及科创空间，为“双减”赋能。

意见提出，支持学校开展科普主题阅读活动，鼓励有条件的地方根据实际需求在大中小学校建设“主题式”的科普设施或科普场馆，与周边学校、薄弱学校共用共享。学校要结合教育教学计划，通过科普讲座、科技周、科技节、科学营等方式，统筹安排好科普教育的时间、场地、人员，可结合科学课程教学同步实施，也可以利用课后服务时间集中安排，原则上每周不少于1次。

同时，湖南要求实施馆校合作行动，支持有条件的科技馆和科普教育基地开发研究性学习课程，鼓励各市州、县市区征集遴选一批特色鲜明、学生适用、成效显著的科普课程，纳入学校课后服务内容。要求增加流动科技馆巡展活动频次，每年面向脱贫地区和偏远山区开展流动科技馆巡展的累计时长不少于2个月，确保巡展地区所有学校和有需求的所有学生全覆盖。

意见要求，教育部门联合相关部门（单位），定期遴选一批导向鲜明、公益免费的科技场馆、科普教育基地和自然教育学校（基地），纳入省级中小学研学实践基地目录，列入市州、县市区课后服务白名单。在条件允许的情况下，中小学校按照就近就便原则，每年组织到科技馆、科普教育基地等科普场所开展探究式、场景式、体验式科普实践活动次数不少于1次。（记者谢樱）

(责编：郝孟佳、孙竞)