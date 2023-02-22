本报记者 吴 丹 丁雅诵

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党的二十大首次将“教育数字化”写进报告，提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。在日前召开的世界数字教育大会上，数字化教育装备、智能化教育场景等受到广泛关注。

当前，国家教育数字化战略行动扎实推进。运用智慧校园平台、建设数字实训基地、开展数字教育活动……各级各类学校积极探索，不仅开辟出教育新形态，更推动提升师生数字素养，让数字技术为全面育人服务。

戴上混合现实头盔，一个虚拟仿真航空发动机出现在眼前，拿起操作手柄，拆解、组装，发动机构造清晰呈现；

站在5G智慧体育教学装备前立定跳远，高清摄像头能实时捕捉跳远动作，并提供针对性指导；

十几秒的时间，智能评卷分析系统完成了作文评测，从主题、语言、篇章结构等多方面考核作文质量，生成批改评语；

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在日前召开的世界数字教育大会上，数字化教育装备应用展示受到广泛关注。

亮眼的教育装备是我国教育数字化的一个缩影。如今，各级各类学校不断丰富数字教育应用场景，推动数字技术与传统教育融合发展，数字化成为推动教育高质量发展的新引擎。

建成世界最大的教育资源库

“把杯子扣放在桌子上，用一只手握住，准备开始，拍拍扣扣拍……”这是贵州省丹寨县兴仁小学开设的一门“玩转节奏”趣味课。课上，学生们跟随视频中的老师学习杯子舞、练习节拍感。

利用互联网设施，兴仁小学全面升级课后服务，引入探秘人工智能、中国象棋入门等10多门素质课程。线上老师讲授，线下老师组织课堂互动。丰富多彩的课程，深受学生们的喜爱。

“这些年，学校的数字化教学设备不断更新。我们的孩子可以和大城市的孩子同上一节课，享受优质的教育资源。”兴仁小学校长蔡金权说。

数字化教学条件的不断改善，为教育均衡发展提供了重要的硬件基础。目前，全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，99.9%的学校出口带宽达到100M以上，超过3/4的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室。

在基础设施建设基础上，数字教育资源的开放共享是缩小数字鸿沟和教育差距的关键要素。本届世界数字教育大会提出倡议：合作建设数字教育资源公共服务平台，在保护知识产权的基础上，让更多人参与数字教育资源的开发运用，让其惠及范围更加广泛，特别是处境不利的地区和群体，确保教育公平包容。

“注册用户达7300万，周活跃用户数量在1500万左右。”世界数字教育大会基础教育分论坛上，教育部教育技术与资源发展中心副主任杨非亮出国家中小学智慧教育平台上线近一年的成绩单。

“平台边应用边建设，目前已初步实现从单一资源浏览向全面支撑多种教育教学活动发展。”杨非说，下一步将在应用过程中，推动数字教育场景的创新与普及，从而实现教育教学模式的新常态。

当前，国家教育数字化战略行动扎实推进。国家智慧教育公共服务平台聚合了高质量、体系化、多类型的数字教育资源，为广大师生、社会公众提供了丰富的服务供给。截至目前，平台访问总量超过70亿，现已成为世界最大的教育资源库。

让学习变成一种更有趣的体验

在江西省南昌市第二十八中学高新实验学校的“智慧作业”学习室，学生们正把练习册放在机器上识别。不一会儿，数据就能上传到“智慧作业”平台，整理分析出错题，进而生成每个学生的专属错题本。错题本中，不仅有之前的错题，还有与错题知识点相近的巩固题。

同时，当教师打开电脑登录“智慧作业”平台时，学生的作业正确率、学情变化轨迹等学习情况也会相应呈现。

“不论是平时布置作业，还是期末复习，依据这些数据，我们都能更快地制定有针对性的教学计划，教学效率得到很大提升。”学校教师廖海燕说。

“传统作业模式下，很难实现学生的个性化提升。一个班级里，学生的成绩层次不同，即便是分数相近的学生，薄弱的知识点可能也不一样，这就是我们引入‘智慧作业’想要解决的问题。”江西省教育厅厅长郭杰忠介绍。

近年来，数字化在课堂教学中得到更充分的应用，数据驱动深刻改变了传统教育教学模式，为教师的因材施教和学生的个性化学习提供了科学支撑。

在江西南昌我国首个国家职业教育虚拟仿真示范实训基地，职校学生在老师的指导下，借助VR设备和配套手柄，了解酿酒制作工艺。“以往上课基本都是用图片和视频展示，缺乏直观性，现在通过虚拟交互设备，学生们会有更好的现场感和操作感。”江西旅游商贸职业技术学院教师段辛欣说。

据了解，国家级虚拟仿真示范实训基地共包含28个专业群虚拟仿真教学实验中心，拥有多人协同、头戴式虚拟现实等多种形式的实训教室，每间教室都配有VR桌面一体机、VR眼镜和多媒体智慧教学设备，可同时容纳1万名学生进行实习实训。

“未来的学习将是主动、沉浸、个性的，通过技术革新适应不同的学习场景，这样才能让教学内容充分发挥效能，让学习变成一种更有趣的体验。”北京理工大学网络空间安全学院教授嵩天表示。

应用是教育数字化最根本最强大的动力

上海市长宁区建青实验学校，副校长童葆菁正在电脑屏幕上浏览学校的教务管理信息化平台。“以前学校里每个学生的运动偏好、阅读兴趣、选课出勤等数据都是独立的，难以实现跨学段、跨平台、跨学科调取，后来接入全区教育数字基座后，教务教学管理一网集成，数据价值得到充分发挥。”童葆菁介绍。

长宁教育数字基座是上海市政府联合企业、学校三方共同打造的一套标准化数字学校中枢系统。“数字基座就像一个线上教育应用库，为学校提供教、学、管、评、研等全场景应用，这让校园管理更为智慧便捷，降本增效的同时，更助力提高教学质量。”上海市娄山中学校长钟杨说。

智慧教育旨在以信息技术为手段，深入教育本质，推动教育深层次变革。未来，如何创新发展、加强应用，更好发挥科技在助力教育高质量发展中的作用，还需要进一步思考与实践。

应用是教育数字化最根本最强大的动力，而目前，新技术与教育教学的融合还有待深入。

《中国智慧教育蓝皮书（2022）》提出，当下数字化优质教育资源使用率不高，平台的用户活跃度需进一步提高；平台交互功能仍有欠缺，现有静态资源在很多关键的教学活动中仅具有辅助作用；教师信息技术应用能力不足，无法充分应用技术有效提升教学质量。

“教育数字化转型的重点在于数字素养的培养。没有良好的数字素养，教师和学生就不能有效驾驭各种信息技术环境、平台、资源，就难以为教与学方式的转变提供强有力的技术杠杆。”华中师范大学教授吴砥表示，应开展实践导向、面向课堂、依托真实教学场景的研训活动，提升师生数字素养。

“教育事业以人为对象，是为国家育人才、为个人促发展的活动。因此，智慧教育不能仅仅以技术为中心，而应创设新的应用场景，发展有温度的智慧教育。”华东师范大学终身教授、上海智能教育研究院院长袁振国表示，应以促进人自由的、全面的、个性化的发展为目的，不断开辟教育新形态，让技术为育人服务，在促进人的发展过程中发挥数字技术的巨大优势。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)