本报北京2月21日电 （记者黄超）教育部1—2月部署开展2023届高校毕业生寒假促就业“暖心行动”，国家大学生就业服务平台寒假期间推出10场次全国性专场招聘活动。截至2月15日，参加用人单位超9100家，提供岗位信息超49.1万条。自去年秋季学期以来，该平台已累计为毕业生提供岗位信息超过265.8万条，组织44场线上专场招聘活动，累计参会单位超11万家。

聚焦供需精准对接，举办重点群体系列招聘活动。面向少数民族毕业生、毕业研究生、高职高专毕业生等群体组织专场招聘，满足不同毕业生群体就业需求，累计参会用人单位超过4300家，提供岗位信息超过12.4万条。组织中央民族大学等33所高校联合举办“‘同心共筑’联合网络招聘会暨少数民族毕业生专场”，为少数民族毕业生返乡和到东部地区就业提供更多机会。举办“毕业研究生专场网上招聘月”和“高职高专毕业生专场招聘会”，提供信息技术、装备制造、商贸服务与生活消费等行业优质岗位资源。

聚焦服务国家战略，举办重点领域系列招聘活动。面向国防军工、高新科技企业等国家发展重点领域，举办“重点领域企业高校毕业生网络招聘会”，累计参会用人单位超220家，其中华润集团、中核集团和中国船舶工业集团等单位提供岗位信息近3万条。鼓励更多毕业生投身乡村一线，举办“‘乡村振兴 大有可为’专场招聘会”，累计参会用人单位超600家，提供岗位信息超3.7万条。

聚焦服务区域发展，举办校地协同系列招聘活动。面向中西部地区、东北地区和海南自贸区等重点区域，举办区域类专场招聘活动5场，累计参会单位超3900家，提供岗位信息超30万条。

据介绍，春季学期开学后，教育部将组织“民企高校携手促就业招聘活动”“专精特新企业招聘活动”等系列线上专场招聘活动，帮助毕业生顺利就业。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 03 版）

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