原标题：学习宣传二十大，首都教育在行动|北京教育系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会暨首都大中小学宣传工作专题培训会圆满结束

1月12日，北京教育系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会暨首都大中小学宣传工作专题培训会（第六期）成功举办。中国教育报刊社原党委书记、社长翟博围绕“新时代新征程教育的新使命新任务”作专题辅导报告，北京教育新闻宣传学会副理事长、秘书长王宇主持会议。

本次培训由北京市委教育工委主办、北京教育新闻宣传学会承办，旨在引导教育系统各单位学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，紧扣教育系统使命任务，做好首都大中小学宣传工作，推进党的二十大精神入脑入心、走深走实。来自北京地区各高校、各区教育主管部门等40余家会员单位，近1200人同步参与线上培训。

在培训中，翟博以《新时代新征程教育的新使命新任务》为题，重点围绕“实施科教兴国战略 强化现代化建设人才支撑”“以中国式教育现代化支撑中国式现代化建设”“以教育高质量发展服务国家高质量发展”“以人才强国加快推进现代化国家建设”等四个角度探讨新时代中国式现代化背景下教育治理的新课题，对党的二十大精神进行了全面、深入、系统的阐释解读。

翟博指出，党的二十大报告将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。根据新时代新任务新要求，报告以“实施科教兴国战略 强化现代化建设人才支撑”为主题，深化了对实施科教兴国战略，强化了现代化建设人才的新认识，这充分体现了党和国家对于新时代实施科教兴国战略的高度重视，把教育在社会主义现代化强国建设全局中的地位和作用提升到新高度。他强调，学习贯彻党的二十大精神，要站在中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局“两个大局”和两个百年目标的历史交汇点，把握我国经济社会和教育发展的阶段性特征，把握新格局、新趋势、新征程、新要求、新目标、新特征。

北京教育新闻宣传学会副理事长、秘书长王宇说：“翟博老师的讲解深入浅出，深刻阐述了党的二十大关于教育的核心要义，让我们深刻认识到教育对国家现代化的重要战略支撑作用，以及实施人才强国战略的重要意义。本次培训既有理论高度，又有思想深度，让大家更加准确的理解和领会了党的二十大精神，深刻把握党的二十大关于教育的核心要点。”

北京语言大学宣传部常务副部长黄展表示，新时代新征程，赋予教育现代化新的使命和任务。作为高校教师和管理者，要深刻感知教育现代化的使命和责任，把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论的“六个必须坚持”，形成高校教育改革创新的具体方案。

中国音乐学院党委宣传部常务副部长吴哲表示，报告聚焦党的二十大报告中高质量发展、科教兴国战略和人才支撑等内容，宏观梳理了党的教育方针的演变，并围绕新征程如何办好人民满意的教育展开深入论述，使高校对落实好立德树人根本任务、加强世界一流大学和一流学科建设等目标的实施路径更加清晰，更加明确了要努力实现中国式教育现代化的使命担当。“下阶段我们要再接再厉，继续沿着党的二十大精神指引的方向在高质量发展路上奋勇前进。”

北京工业大学党委宣传部副部长张海涛认为，中国教育改革和发展与国家战略有着密不可分的关系。高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点，责任重大、使命光荣。“作为教育工作者，我们将持续深入学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，不断提高为党育人、为国育才的本领，为办好人民满意的教育努力奋斗。”

“北京市委教育工委连续举办六期首都大中小学宣传工作培训会呈现出‘大家引领’‘大家参与’‘大家共享’的特色。”北京教育学院宣传部常务副部长张文梅说，作为一名成人高等教育学院的宣传工作者，我认识到，要承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命重任，切实下功夫把党的二十大精神学习好、宣传好、贯彻好，促进广大教职工、学员在共同的理想信念、价值理念、道德观念上更加团结一致，努力构建具有中国特色、时代特征、首都特点的高质量培训体系，为全面落实立德树人根本任务、推动基础教育高质量发展提供有力支撑。

顺义区教育宣传与政策研究中心主任李士文说：“参加首都大中小学宣传工作专题培训会，让我受益匪浅。通过专家的精彩宣讲，我进一步学习了党的二十大精神，深入把握了党的二十大报告的精神内涵、核心要义。今后，我将把本次专题培训的成果，积极转化为推进基础教育系统宣传工作的生动实践，以党的二十大精神为指引，讲好首都教育高质量发展、中国式现代化发展的典型故事，讲述好首都教育人的育人故事，全力以赴做好首都教育事业新发展鼓与呼的工作。”

本期培训为首都大中小学宣传工作专题培训会画下了圆满句号。此次培训工作是学会贯彻落实北京市委教育工委部署要求，推动首都教育系统对党的二十大精神先学一步、学深一步的有力实践。市委教育工委高度重视，精选主题，邀请六位权威专家进行培训授课，授课内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想解读、党的二十大精神阐释解读、党的二十大关于教育改革发展的新战略新任务、伟大建党精神和精神谱系的核心要义、教育和宣传思想工作内在联系等关乎教育、宣传的重要内容。培训活动得到了会员单位的积极响应和大力支持，超过八千人参与云端共学，覆盖了所有会员单位及广大首都中小学老师，对首都教育系统各单位学习宣传贯彻党的二十大精神具有重要的指导和促进作用。

下一步，学会将为全程参加六期培训的会员颁发结业证书，并将继续组织更加丰富多彩的活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)