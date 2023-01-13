“海南自贸港政策红利不断释放，越来越多港澳青年选择在海南创业和追梦。”海南省政协委员、海南港澳青年创新创业服务中心秘书长周士雄说，海南为港澳青年来琼实习、培训、就业创业等给予帮扶，为怀有梦想的港青创业者提供了实质帮助。

在正在举行的海南两会上，助推港澳青年更好地在海南自贸港筑梦圆梦，是港澳委员关注的焦点。

“90后”香港青年周士雄在琼创业近十年，旗下企业涉及家居、建材等行业，为当地提供近百个就业岗位。近年来，周士雄为促进琼港两地青年交流积极奔走。

去年12月，海南港澳青年创新创业服务中心揭牌，为来琼创新创业的港澳青年提供项目落地综合服务、招商考察、活动策划等一站式服务。据周士雄介绍，目前该中心已吸引20多家港澳企业申请入驻，今后将邀请港澳青年来琼研学考察，鼓励他们在海南自贸港实现理想。

“现在很多港澳青年认识到内地的发展潜力。”海南省政协委员、澳门荷花文化艺术有限公司董事总经理钟光说，海南可借鉴粤港澳大湾区的政策措施，通过推进实习就业、兴建孵化基地、完善社会保障、加强精细服务等措施，给予港澳青年定制化的扶持政策。

海南省政协委员莫丽圆建议设立琼港澳三地青年交换实习计划，鼓励一批在海南的大企业提供金融服务、公共服务、文化创意等行业岗位，每年招收港澳青年来琼交换实习，培育一批具备国际视野、熟悉两地职场文化的年轻人才。

海南省政协委员、香港海南青年联合会常务副会长张运年受访时说，他将扮演好衔接内地市场与港澳青年的“桥梁”角色，向他们分享创业经验和海南人才引进政策，增进其对海南的了解。

海南已搭建多平台深化琼港澳合作。过去五年，海南省政协组建琼港经济合作发展推进工作组和10个工作专班，推动成立琼港经济合作发展咨询委员会、海南国际经发局香港办事处，聚焦香港所长、海南所需开展工作。2022年以来，海南新增香港地区投资企业554家，实际使用外资27.1亿美元。

同时，海南依托海口观澜湖旅游园区成立琼港澳服务业合作示范区，以旅游服务、文化贸易、影视服务、体育服务、创新金融等五大产业集聚为重点，带动港澳资源集聚、人才集聚和活动集聚。

据记者了解，海南去年年底发布了《海南自由贸易港支持港澳青年来琼就业创业实施细则》，为港澳青年参与海南自贸港发展提供保障。(记者 张茜翼)

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