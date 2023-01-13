人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

海南“搭台搭梯”助港澳青年“逐梦”自贸港

2023年01月13日21:21 | 来源：中国新闻网
小字号

“海南自贸港政策红利不断释放，越来越多港澳青年选择在海南创业和追梦。”海南省政协委员、海南港澳青年创新创业服务中心秘书长周士雄说，海南为港澳青年来琼实习、培训、就业创业等给予帮扶，为怀有梦想的港青创业者提供了实质帮助。

在正在举行的海南两会上，助推港澳青年更好地在海南自贸港筑梦圆梦，是港澳委员关注的焦点。

“90后”香港青年周士雄在琼创业近十年，旗下企业涉及家居、建材等行业，为当地提供近百个就业岗位。近年来，周士雄为促进琼港两地青年交流积极奔走。

去年12月，海南港澳青年创新创业服务中心揭牌，为来琼创新创业的港澳青年提供项目落地综合服务、招商考察、活动策划等一站式服务。据周士雄介绍，目前该中心已吸引20多家港澳企业申请入驻，今后将邀请港澳青年来琼研学考察，鼓励他们在海南自贸港实现理想。

“现在很多港澳青年认识到内地的发展潜力。”海南省政协委员、澳门荷花文化艺术有限公司董事总经理钟光说，海南可借鉴粤港澳大湾区的政策措施，通过推进实习就业、兴建孵化基地、完善社会保障、加强精细服务等措施，给予港澳青年定制化的扶持政策。

海南省政协委员莫丽圆建议设立琼港澳三地青年交换实习计划，鼓励一批在海南的大企业提供金融服务、公共服务、文化创意等行业岗位，每年招收港澳青年来琼交换实习，培育一批具备国际视野、熟悉两地职场文化的年轻人才。

海南省政协委员、香港海南青年联合会常务副会长张运年受访时说，他将扮演好衔接内地市场与港澳青年的“桥梁”角色，向他们分享创业经验和海南人才引进政策，增进其对海南的了解。

海南已搭建多平台深化琼港澳合作。过去五年，海南省政协组建琼港经济合作发展推进工作组和10个工作专班，推动成立琼港经济合作发展咨询委员会、海南国际经发局香港办事处，聚焦香港所长、海南所需开展工作。2022年以来，海南新增香港地区投资企业554家，实际使用外资27.1亿美元。

同时，海南依托海口观澜湖旅游园区成立琼港澳服务业合作示范区，以旅游服务、文化贸易、影视服务、体育服务、创新金融等五大产业集聚为重点，带动港澳资源集聚、人才集聚和活动集聚。

据记者了解，海南去年年底发布了《海南自由贸易港支持港澳青年来琼就业创业实施细则》，为港澳青年参与海南自贸港发展提供保障。(记者 张茜翼)

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部