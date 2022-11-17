记者11月17日从教育部获悉，为促进2023届高校毕业生高质量充分就业，“2023届高校毕业生校园招聘月”系列活动近日启动，在全国范围内持续推出专场招聘会、访企拓岗促就业专项行动、就业育人主题教育、供需对接就业育人项目等系列活动，搭建招聘对接平台，促进供需双方精准对接。

据悉，“校园招聘月”期间，教育部将会同有关方面举办系列招聘活动。会同相关部委、省市及12家社会招聘机构，举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，面向重点领域、重点区域、重点人群等组织20场以上系列专场招聘。联合相关行业协会和社会招聘机构，启动“共建共享岗位精选计划”。

同时，教育部还将组织开展“就业育人”主题教育系列活动。重点围绕就业形势、职业规划、求职技能等，持续播出“互联网+就业指导”公益直播课。指导各地各高校开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导高校毕业生树立积极求职心态，尽早落实毕业去向。（记者施雨岑、王鹏）

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