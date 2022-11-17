人民网北京11月17日电 （记者何淼）记者从教育部了解到，为促进2023届高校毕业生高质量充分就业，教育部于11月8日启动“2023届高校毕业生校园招聘月”系列活动。“校园招聘月”以“就业向未来 建功新时代”为主题，在全国范围内持续推出专场招聘会、访企拓岗促就业专项行动、就业育人主题教育、供需对接就业育人项目等系列活动，搭建招聘对接平台，促进供需双方精准对接。

据了解，“校园招聘月”期间，教育部将会同有关方面举办40场以上系列招聘活动。会同相关部委、省市及12家社会招聘机构，举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，面向重点领域、重点区域、重点人群等组织20场以上系列专场招聘。联合相关行业协会和社会招聘机构，启动“共建共享岗位精选计划”。组织全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委举办20场以上“高校毕业生行业领域专场招聘会”，为相关专业毕业生提供丰富岗位信息。各地将结合本地实际，举办区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，为所在地区高校毕业生提供优质岗位资源。各高校将举办多种形式的校园招聘活动，帮助毕业生尽早就业。

据介绍，“校园招聘月”期间，教育部将指导各地各高校深入开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动。推动各高校领导班子、二级院系领导班子成员联系走访用人单位，为毕业生开拓就业岗位资源，深入了解用人单位需求。指导各地组织所在区域高校对接优质企业和用人单位，深化校地企合作。

据悉，“校园招聘月”期间，教育部将组织开展“就业育人”主题教育系列活动。重点围绕就业形势、职业规划、求职技能等，持续播出“互联网+就业指导”公益直播课。指导各地各高校开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导高校毕业生树立积极求职心态，尽早落实毕业去向。开展“宏志助航计划”就业能力培训项目，开展面向重点群体毕业生的招聘会。

此外，“校园招聘月”期间，教育部还将举办“供需对接就业育人项目”对接交流会，邀请优质企业、有关高校进行线上线下双对接。鼓励各高校根据第二期“供需对接就业育人项目”申报指南，组织院系和相关部门主动与用人单位联系申报，高质量推动定向人才培养培训、就业实习基地、人力资源提升、重点领域校企合作等项目开展，促进就业与培养有机联动、供需有效对接。

(责编：李依环、熊旭)