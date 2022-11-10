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地大（北京）原创话剧《地苑赤子》上演 展现地质工作者的精彩人生 

2022年11月10日16:49 | 来源：人民网-教育频道
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话剧《地苑赤子》现场画面。黄语晨摄
话剧《地苑赤子》现场画面。黄语晨摄
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人民网北京11月10日电 （记者李依环）今年是中国地质大学建校70周年。日前，原创话剧《地苑赤子》在中国地质大学（北京）惊艳亮相。据悉，该剧由地大校团委策划组织、中国国家话剧院导演王广滨执导、学校教师周子健执笔剧本创作、大学生艺术团石头人剧社排演，40余名在校学生利用课余时间，累计排练近600小时，历时两年半时间完成。

作品以续写上个世纪60年代地质人的经典话剧《年青的一代》为灵感之源，以学校历史上的重要事件和重要人物为原型，时间跨越半个多世纪，讲述了以虚构主人公肖继业为代表的老中青三代地大人，伴随新中国地质事业发展经历的命运与选择。

据介绍，作品通过“芳华如梦”“老友重逢”“难忘今宵”“生日礼物”“学为国用”“毕业寄语”六幕展开，以校史为主线，交织主要人物的成长、事业、爱情、亲情、学术、思想等多重线索，塑造出地大人赤子丹心、薪火相传的精神群像，映射出广大地质战线同仁爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的生动写照，寓史于剧， 深情表达了对一代代跋山涉水、风餐露宿，筚路蓝缕、攻坚克难的地质工作者的崇高敬意。

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