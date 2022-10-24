原标题：中国驻西班牙使馆再次提醒留学生谨防电信诈骗

据中国驻西班牙大使馆微信公众号消息，近期，中国驻西班牙大使馆连续接到留学生遭遇电信诈骗的求助。为避免此类事情再次发生，再次提醒在西留学生及家人一定要提高警惕，谨防被骗。

请注意做到以下几点：

一、跟踪了解花样翻新的电信诈骗套路和手段

海外诈骗分子常冒充国内公检法人员，骗取信任，声称受害人涉嫌参与“跨国洗钱案”“国际金融诈骗案”“重大经济诈骗案”等案件，哄骗、威胁甚至洗脑受害人将资金转入“银行监督账户”“警局账户”等“安全账户”以缴纳保证金、保释金。

此外，诈骗分子还常利用改号软件假冒中国驻外使领馆工作人员，谎称通知留学生到使馆领取包裹或公文、将转接电话至所谓国际刑警中心或国内公检法机关、电话要求转账汇款、要求接电人回拨任何电话号码进一步联系等。

二、加强防范意识，熟记反诈方法

1.电话诈骗花样多，不予转账准没错。诈骗电话无论巧编何种理由，最终目的都是为了谋求钱财。接到陌生电话首先要提高警惕，尤其是当对方劝说甚至威胁要求转账时，应果断挂断电话，不必纠缠。切记牢牢守住“不转账”的底线原则，避免经济损失。

2.陌生电话勿轻信，个人信息要保密。当接到疑似诈骗电话或短信时，可拨打使馆24小时领事保护与协助电话(0034-699089086)进行核实，切勿轻易透露个人信息并第一时间将相关情况告知家人。

3.反诈知识多学习，立刻报警不迟疑。建议下载国家反诈中心APP(有报案和来电预警功能)，学习防诈知识，提高防范意识。如不幸上当受骗，要第一时间通知本人账户所在银行，要求冻结转账汇款，并及时向西班牙警方和国内公安机关报案，尽可能挽回经济损失。无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属等及时到户籍所在地派出所报案，并向国内报案地反电信网络诈骗中心请求帮助。

三、牢记联系电话，遇事冷静应对

1.西班牙报警电话：国家警察091、国民警卫队062。

2.外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991。

3.驻西班牙使馆领事保护与协助电话：0034-699089086。

4.驻西使馆文化处(教育)联系方式：xbyjy@moe.edu.cn；+34-913883988。

(责编：郝孟佳、何淼)