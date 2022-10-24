原标题：青海将规范实施0—6岁儿童孤独症筛查、干预等服务

中国儿童孤独症患病率约为7‰。中新网记者23日从青海省卫生健康委员会获悉，按照相关部署，青海省将规范实施0—6岁儿童孤独症筛查、诊断和干预服务。

孤独症谱系障碍(也称自闭症，以下简称孤独症)是一类发生于儿童早期的神经发育障碍性疾病，以社交沟通障碍、兴趣狭隘、行为重复刻板为主要特征，严重影响儿童社会功能和生活质量。

相关统计显示，中国儿童孤独症患病率约为7‰。孤独症通常起病于婴幼儿期，目前尚缺乏有效治疗药物，主要治疗途径为康复训练，最佳治疗期为6岁前，越早干预效果越好。

位于青海省西宁市城中区的西宁市爱在阳光社会工作服务中心，服务着约二十名包括孤独症患者在内的心智障碍者。该中心负责人李积花表示，相比于物质条件，更希望孤独症患者得到来自社会的陪伴和守护。

青海省卫生健康委员会通知要求，对于孤独症，初筛机构应规范建立辖区《0—6岁儿童心理行为发育档案》。各服务机构定期统计汇总报送辖区初筛、复筛、诊断人数及异常、干预康复儿童基本信息。

同时，通知要求青海省妇女儿童医院、省妇幼保健院负责全省0—6岁儿童孤独症诊断、干预康复服务工作。省妇幼保健院负责全省0—6岁儿童孤独症初筛、复筛、诊断及干预康复服务数据统计汇总工作。各地开展筛查的医疗保健机构应及时与省妇女儿童医院、省妇幼保健院建立转诊、干预康复和咨询指导服务机制，逐步形成分工负责、上下联动的服务网络。

青海省卫生健康委员会对外表示，要引导家长树立儿童健康第一责任人意识，积极主动接受儿童孤独症筛查、诊断和干预服务。向社会公布0—6岁儿童孤独症筛查、诊断机构及联系方式，方便就医。(记者 张添福)

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