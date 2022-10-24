《湿地公约》第十四届缔约方大会(COP14)即将在武汉开幕，为帮助志愿者提高服务能力和水平，助力大会顺利举办，300名武汉大学生志愿者23日通过线上线下方式同步参与了志愿者专业培训。

此次培训一共分为10节课，包括志愿服务行为规范、志愿服务礼仪规范、媒体宣传与沟通、应急处置与急救技巧、人际交流与专业英语沟通交流等。

在培训第一课上，曾连续服务三届冬奥会的齐怀远通过分享自己志愿服务的经历，向各位大学生志愿者传授志愿服务实用经验。随后，中国东航高级服务专家郭宾雪带来了一堂志愿服务礼仪规范课。在耐心讲解的同时，郭宾雪还邀请同学上台演示，台下的同学也现场实操起来，互相纠正动作。

湖北工业大学高分子材料与工程专业的大二学生吴灿阳不时在笔记本上记下重点。他说，生态环境和每个人息息相关，他平时就比较关注，所以这次一听说招募“湿地大会”志愿者，便毫不犹豫报名了。

据了解，此次300名大学生志愿者来自华中科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、武汉文理学院及武汉城市职业学院五所高校。经过两轮面试后，他们从2000余名报名的大学生中脱颖而出。(王志华)

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