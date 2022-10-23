“党的二十大报告站在民族复兴和百年变局的制高点，科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，提出一系列新思路、新战略、新举措，是指导我们全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文献。”苏州大学党委书记江涌代表在接受本报记者采访时表示。

江涌代表说，高校是人才培养和集聚的主阵地，也是国家战略科技力量的重要组成部分，承担着人才培养和科技创新的双重使命。江涌代表对报告作出的“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”等部署，印象深刻。

江涌代表表示，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，把教育摆在优先发展地位，开启加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的历史新征程。习近平总书记就教育改革发展提出一系列新理念新思想新观点，为做好新时代教育工作指明了前进方向，提供了根本遵循。

江涌代表介绍，苏州大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，聚焦立德树人、聚力改革创新，引育一流师资队伍，优化学科科研布局，主动服务国家战略和地方需求，在天问一号火星探测器、问天实验舱等一系列大国重器的研发中作出积极贡献；以高质量党建引领高质量发展，入选“双一流”建设高校以及全国博士研究生教育综合改革试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校，获评“全国文明校园”。

“为更好落实立德树人根本任务、培养堪当民族复兴重任的时代新人，苏州大学在聚精会神育新人上持续用力、久久为功，实施‘铸魂逐梦’工程，促进学生德智体美劳全面发展，引导青年学生爱国爱民、锤炼品德、勇于创新、苦学实干。”江涌代表介绍，学校推进一流本科教育行动计划和卓越研究生教育改革，持续完善学生发展支持体系，培养高素质拔尖创新人才。

江涌代表说：“我们把科研优势转化为育人优势，深入实施本硕博贯通培养，强化与科研院所和行业企业协同育人，加快培养急需高层次人才，为实现‘从0到1’的原始创新储备人才。健全师德师风建设长效机制，完善强化教师教书育人职责机制，引导教师潜心育人，做‘大先生’、研究真问题，真正办好人民满意的教育。”

江涌代表表示，苏州大学将认真学习贯彻落实党的二十大精神，在笃信笃行讲政治上下功夫，在聚精会神育新人上下功夫，在一心一意抓内涵上下功夫，在服务师生勇担当上下功夫，在从严治党强作风上下功夫，全面贯彻落实党的教育方针，走出一条具有中国特色、苏大特点的一流大学建设新路，为加快推进教育现代化、教育强国建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。（记者 苏雁）

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