10月22日，党的二十大“党代表通道”第二场采访活动在人民大会堂一楼大厅举行。22位党代表先后与中外记者面对面交流，回应各界关切。党代表们鲜活感人的亲身实践、朴实而富有激情的发言，无不彰显了中国共产党人奋斗为民的初心本色。

山东省港口集团有限公司高级别专家张连钢代表介绍了我国自主建设自动化码头的艰辛历程：“我们体会到关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”为了制定自动化码头的详细方案，公司前后召开了3000多次技术讨论会，很多课题组成员深夜还在讨论技术问题。凭着这股劲头，他们最后不仅做出了方案，而且技术比国外更先进、更智能。

要想解决好国家的粮食安全问题，就必须解决好种业核心关键问题。作为海南省崖州湾种子实验室规划发展部负责人，杨新泉代表分享了崖州湾种子实验室建设取得的显著成效。“目前已进驻76个‘揭榜挂帅’项目团队和22个院士创新团队。”他表示，种业人一定要不懈奋斗，努力为保障国家粮食安全作出更大贡献。

在教育领域，贵州省望谟县实验高中副校长刘秀祥代表的成长道路比较特殊。他“千里背母上大学”感动无数人，毕业后选择回家乡当一名乡村教师。他结合自身经历引导大山里的孩子们奋发向上、努力学习。十年来，随着党和政府对乡村教育投入的不断加大，刘秀祥代表家乡的教育事业发生了巨大变化。他说，他会一如既往扎根山区，做大山深处孩子们的守梦人。

在法治领域，广东省信宜市人民法院民事审判一庭庭长彭秋香代表是一名常年奔走在田间地头的法官。18年的基层审判工作，让彭秋香代表特别能体会到山区群众对便捷高效司法服务的需求与期待。为了让群众少跑腿，广东茂名创建了136个遍及村镇的司法为民服务中心。彭秋香代表说，她将继续奔走在信宜的山路上，让人民群众切实感受到司法的力量和温度。

走过这条通道，党代表们将与全体中国共产党人、14亿多中国人民一道，向着党的二十大确立的目标继续砥砺前行。

（记者 龚亮 晋浩天 陈晨）

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