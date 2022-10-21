为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

作为第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖获得者的向雨桐，本科毕业于电子科技大学信息与通信工程学院通信工程专业，研究生选择了本校本院的电子信息专业。向雨桐考研初试成绩总分为381分，其中数学一成绩为131分，英语和政治成绩均为68分，专业课（信号与系统）成绩114分。

“本科的学习更偏向基础知识，对于专业性知识的粗浅涉猎不能够满足我对所学专业的兴趣，因此想要通过更具针对性的专业学习来丰富个人的专业知识，进行更深入的研究学习。”向雨桐说。

图为向雨桐个人照。学校供图

对于各科备考，向雨桐有着自己的理解与经验：

数学：数学是十分重要的一门科目，能够拉开较大分差，每一个知识点都十分重要。对知识进行细化、多加练习，每一个内容都落实到笔头。在后期的套卷练习过程中，要有考试意识，将每一次的模拟当成真实考场。在复习的末期要将所有知识进行查漏补缺和串联，使知识体系完整。

英语：英语是一门积累性的学科，应当尽早进行基础知识的学习，将背单词落实到每一天。此外，历年真题尤为重要，吃透每篇文章揣摩每个题目的设题点甚至二刷，能够对应试有较大的提升。作文也是一个积累的过程，规范的书面表达需要通过大量积累优秀文章来实现。

政治：政治学科可以适当观看相关老师的讲解课程，切忌死记硬背，应理解知识间的逻辑。不能单纯依赖市面上的模拟卷去猜题，应全面复习并对知识有系统性的认知，在考场上有个人的答题思路。

专业课：对专业课不能过多依赖历年真题，虽然其具有较大的参考价值，但是每一年的真题也存在着较大的多变性，应当将知识的本质都内化，多练习综合性题目，这样遇到变化性的题目才能够有自己的思路。

图为向雨桐个人照。学校供图

“身边的同学保研、出国、就业，在他们过着暂时轻松的生活时我们却仍需严于律己辛苦备战，心态上或许会出现一些失衡的情况。等到后期各科复习的压力全面加在身上时，还会出现知识的遗忘，给我们更多的焦虑感，总感觉时间不够用。其实这些都是普遍现象，我们只用抓紧剩余时间查漏补缺，做好手头就会有收获。”谈到考研心态，向雨桐这样说。

向雨桐认为，近年来考研逐渐成为一个更热的选择，但并不适合所有人。在走上这条路之前一定先想好自己考研的目的，明确考研的目的是考研的先决条件，若是选择了考研那就一定要坚持到最后。考生要有坚定的信念，才能在备战过程中面临挑战时有坚持的动力。还应有张有弛来完成这场马拉松。一根弦若是绷得太紧会断掉，适当休息放松能够让我们在疲惫的复习过程中得以调整自身状态，不仅有助于使后续复习不会过于程式化，还能够让我们有机会审视自己的复习过程，及时发现问题并调整。

“考研心态尤为重要。”向雨桐表示，考研是一场持久战，备战往往要持续数月的时间，这对每个考生的身心都是一场考验。考研与其他大型考试的一个明显区别为考研是一场更加自主的考试，是一个人的战斗，更需要我们有坚定的信心和自律性，要主动尝试和家人老师沟通，调整好心态。

“在我考研最后一段难熬的日子里，我看到了某位考研辅导老师的一句话，虽然逆耳但却让当时的我醍醐灌顶，‘同学们，不准二战！走到现在的你们或许已经在规划二战了规划了寒假将会如何复习，但自己是什么样的人二十多年来自己心里没数吗？’虽然听上去有些尖锐，但细细想来其中的道理我到如今仍为之动容。所以希望大家不要给自己留后路，既然决定了考研那就对得起自己的付出，青春里的一年是多么宝贵又怎能舍得浪费。等再回过头时，你们一定会感谢现在如此拼命的自己。”

(责编：何淼、熊旭)