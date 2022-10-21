为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

本期考研经验分享人：陶谢璐，本科就读于中南财经政法大学法学专业，现在就读于云南大学法学院，希望进一步更深层次地学习法学理论知识。考研初试成绩总分为399分，思想政治成绩为89分，英语一成绩为71分，第一门专业课成绩为114分，第二门专业课成绩为125分。

陶谢璐认为，没有任何一个人的考研之路是轻松的，每个人都会遇到各种各样的困难，这就像一个打怪升级的过程，你永远不知道下一次会碰到什么问题，如何调整心态就显得十分重要。一定不要把压力完全压在心里，因为迟早有一天会不堪负重而爆发，不论是谈心、运动还是看剧，一定要找到一个宣泄的地方，给自己积极的心理暗示，不断向前冲。

(责编：何淼、熊旭)