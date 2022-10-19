为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

本科就读于兰州大学资源环境学院人文地理与城乡规划专业的黄和俊，2021年以总分409分、专业排名第一的成绩考入兰州大学资源环境学院城市与区域规划专业，其中政治成绩为86分，英语成绩为66分，经济地理成绩为118分，城市与区域规划成绩为139分。

“2021年9月22日没有如期拿到保研名额，出于对本专业的热爱以及更进一步深造的强烈愿望，我决定考研。距离考研仅有三个多月的时间，注定了我的考研道路不可能和大多数人一样，紧迫的时间让我必须思考一条适合自己的道路。”

出于对本科学校和专业的信任与热爱，黄和俊选择兰州大学作为第一志愿并最终实现目标留在了兰大。虽然只有短短三个月的复习时间，黄和俊却有一套属于自己的复习方法。

找准备考方向

黄和俊通过查询官网以及网上的考研经验贴，了解到自己要考哪些科目和参考书目以及可以选择的学习资料和网络课程等，对考研有了初步印象之后，他着手研究历年真题，请教考研成功的直系学长学姐，试图找出出题的重点和规律。

制定考研规划

备考重点和方向确定后，黄和俊开始做考研规划。由于本身是学规划的，所以他对考研也做了较为细致的复习规划。

一是长期的复习规划，三个月的时间以周为单位被划分为三个不同的阶段，各阶段复习重点各有侧重，整体上前后衔接、循序渐进；二是每天的学习计划，他根据自己的生活作息安排每天的学习计划，注意不同学习单元的搭配，使时间利用效率达到最大；三是根据自身学习特点与进程，注重学习计划的动态调整，在备考初期，黄和俊发现自己的计划存在很多理想化之处，各个任务单元的衔接不流畅，通过不断调整才找到了最舒服的复习节奏。

各个击破，对症下药

“我的学习基础一般，要在三个月内考研成功，正确的方法甚至捷径是不可或缺的，而我也正是凭着自己琢磨出来的一整套方法获得了考研的成功。”

首先是政治，黄和俊选择的是“网课＋习题”的复习方式，由于时间的原因，他丢弃了精讲精练和1000题以外的所有资料，把重心放在练题以及错题的整理上，后期因分析题的需要做了知识框架图并逐一掌握，最后的事实也证明他抓住了最重要也是最有效的方法。

其次是英语，黄和俊最引以为傲的是开发出了适合自己的、针对阅读题的“顺口溜”解题法和“金字塔”刷题模式。所谓“顺口溜”解题法是从阅读题的六类题型出发，将每一种题型对应的解题逻辑总结成一两句押韵的顺口溜，这让他能够快速将唐迟老师的解题逻辑应用到实战中。很重要的一点是，解题顺口溜需要在对各种题型的总结上不断更新，“我的顺口溜从第一版后经过不断的实践和修改，更新了将近二十个版本，到最后使我能够又快又准地找到正确的选项。”黄和俊这样说。

“金字塔”的刷题模式是相对于传统的“平行式”刷题模式提出的。简单地说就是以总结解题方法和完善顺口溜为核心，在刷新题之前把刷过的题重刷（只刷选择题），旧题新刷总结完善解题方法，不仅最大化提高了真题的利用效率，而且不断更新的方法也得以在实践中验证。

最后是专业课，黄和俊的经验可以简单总结为“由厚到薄，再由薄到后，循序渐进，最后融会贯通”，他不断尝试着将两门专业课四本书浓缩提炼成几个简单的专业词汇，而后自己又能够按照一定的逻辑框架将其展开成若干知识点，得益于此，在考试中遇到没有押中的题也能够见招拆招，组织出比较完整的答案。

图为黄和俊正在参加比赛。学校供图

心态决定一切

最后一点也是最重要的一点，那就是心态。这其中包含了很多要素：决心、信心以及恒心。“艰难的走过这一路再回过头来看，我觉得考研这个事情切不可自我设限或受到环境限制，正如马拉松比赛在做出决定的那一刻才是最难的，考研亦是如此，但只要下定了决心，后续的一切就会水到渠成。”

考研不是洪水猛兽，而应该是一个机会，远没有想象中的那么难。只要具备了破釜沉舟的决心，一往无前的信心，久久为功的恒心，并不断思考、摸索适合自己的方法，考研成功只是时间问题而已。

黄和俊还是一个名副其实的跑步爱好者，他跑步已有七八年的时间，这期间他参加过各种大大小小的竞赛，获得过第四届甘肃省大学生运动会男子甲组20000米竞走第二名、10000米竞走第三名；2020年全国高校百英里拉力决赛（兰大马孔多战队团体接力）亚军等诸多奖项。黄和俊思考跑步对于他的意义，尤其是对于考研的契机，让他对跑步有了全新的认识。在这相对漫长的跑者生涯里，黄和俊最大的收获就是跑步的坚持对于做成功一件事的非凡意义，使他真正领悟了滴水穿石、不进则退的深刻道理。“我越发觉得，跑步不应该是一种能力，而是一种手段，它就像是一块磨砺自身的磨刀石，历经长久的打磨，最终使人变得自信、勇敢。”

(责编：何淼、熊旭)