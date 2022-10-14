为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

本期经验分享人：

张昕昱，吉林大学考古学院考古学硕士研究生在读，本科就读于陕西师范大学文物与博物馆学专业。考研初试总分为441分，政治85分，英语81分，考古学基础275分。初试成绩排名第一，复试成绩排名第一，总成绩第一。

吉林大学考古学科的教学科研活动肇始于20世纪50年代中期。1972年，著名考古学家张忠培先生在吉林大学创立考古学专业，从此正式拉开了吉大考古学发展的序幕；1981年，考古学获批第一批博士学位授权点；2007年，考古学及博物馆学被增补为国家重点学科；2017年和2022年，考古学两次入选国家“双一流”学科建设名单，同时学院与多个国家和地区的科研机构、高校开展合作，研究区域覆盖东北亚、东亚，远及西亚、欧洲。吉大考古学院借鉴国外先进学术成果，构建具有中国特色的考古学科体系。

王俊舒，吉林大学化学学院分析化学专业硕士研究生在读，本科就读于吉林大学化学学院化学专业。考研初试总分为440分，政治83分，英语75分，无机化学与物理化学138分，有机化学与分析化学144分，初试成绩排名第一，复试成绩排名第一，总成绩排名第一。

吉林大学化学学科始建于1952年，由老一代化学家蔡镏生院士、唐敖庆院士、关实之教授、陶慰孙教授等亲手创建，获批我国首批一级学科博士学位授权点、首批博士后科研流动站，是国家“双一流”建设学科、教育部学科评估A级学科。化学学院师资力量强大，教学与科研设施先进，享有良好的国际学术声誉，在ESI、Nature Index等全球化学学科排名中一直位居前列。目前化学学院培养的研究生以基础牢、素质高、创新能力强而受到社会的普遍认同，迄今已有十余位研究生校友当选两院院士，人才培养成效显著。我们诚邀有志科研的青年学子在吉林大学进行学习，我们愿与你们一起成长，为我国高水平科技自立自强、中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

(责编：何淼、孙竞)