为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

“在接触到马克思主义理论相关的知识后，发现自己对其很感兴趣。几段实习经历以后，我觉得本科专业的相关工作并不是我未来想要的就业方向，结合自己的兴趣，决定更换专业继续深造。”本科就读于复旦大学管理学院会计学的斯琴塔娜今年考上了复旦大学马克思主义学院中共党史专业。

在斯琴塔娜看来，考研择校首先是考虑到对学校的了解程度和地区的偏好，她在复旦大学生活了四年，对学习氛围较为熟悉。随后，她浏览学校的研究生招生网，看各专业的招生计划和初试科目，购买近5年真题，从而对想要报考的院系和专业有了基本的了解。

图为斯琴塔娜考研初试各科分数。学校供图

“一天13ｈ＋”“6点起床”是否有必要呢？

斯琴塔娜认为，面对考研，心态是最重要的。“每天学习多长时间不是评判效果的标准，主要是看学习效率和学习计划的匹配度，要达到劳逸结合的效果。我大三做决定，大四是备考冲刺期。因为之前的课程安排不够紧密，我选了两门专业选修课。在紧密的复习过程中，上两门专业选修课可以换换心情。吃完饭后半小时可以看看视频、散散步。在复习遇到瓶颈的时候，可以和朋友出去约个饭。备考过程中先不去考虑结果，先把当下的复习做好。”斯琴塔娜说。

斯琴塔娜将备考从时间上划分成了三个阶段，并制定了相应复习计划：

初期复习 3月－6月

英语：第一轮单词；

政治：推荐听一些基础课；

专业课：看讲座、旁听课程、读一读经典原著，建立对报考专业的兴趣。

中期 7月－9月

英语：背单词。买两套真题，第一套在听做题技巧的前提下进行练习，第二套在冲刺阶段复盘。

政治：以基础班为主，可以配套一些考案，这一阶段以了解政治整体体系为主。

专业课：一轮复习。初试参考书，复旦马院有6-7本参考书，有讲话合集、原著选读等等。

冲刺复习 10月－12月

英语：第二轮背单词。英语第一套真题、总结错题，背作文模板。

政治：适当学习一些冲刺班课程，刷1000题，了解不同题型如何答。

专业课：二轮三轮四轮……每一轮之间的间隔时间应该越来越短。建议一轮二轮三轮时间长一些，在11月中旬前完成，四轮五轮六轮在11月中旬－12月中旬。从12月初或者中旬开始做真题，文科类考研要训练写题思路和文笔。在复习过程中要保持问题导向，看到一些知识点要联想与其他知识点的关系，以及与现实生活中的关联性。

图为斯琴塔娜（右）参加学校社团活动。学校供图

经过系统且有针对性的复习以及不懈的努力，斯琴塔娜最终达成了自己的考研目标。斯琴塔娜希望用自己考研期间用来做聊天背景图的一句话分享给即将参考的学弟学妹们：“99.99%的焦虑都来自于虚度时间和没有好好做事。所以唯一的解决办法就是行动起来，认真做完事情，战胜焦虑，战胜那些心里空空荡荡的时刻，而不是选择逃避，假装努力。”

斯琴塔娜表示，复旦大学带给她很多开阔视野、提升自己的机会，同时让她体验到了包容与多元性。她能接触到著名教授的课程，能参与多种类型的活动，能参加上百种社团，真正全方面地锻炼了自己的能力，很幸运自己能够继续在复旦大学深造。她希望正在备考的学弟学妹们，一定要相信自己，期待与大家一起在复旦大学学习生活。

(责编：何淼、孙竞)