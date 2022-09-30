人民网北京9月30日电 为进一步统一思想、凝聚共识，提升教育新闻宣传工作水平，9月19日至27日，北京市委教育工委连续举办三期首都大中小学宣传工作培训会，大中小学校及相关区教委共计1600余人参加。

第二期首都大中小学宣传工作培训会。主办方供图

培训通过线上线下相结合、专家授课与研讨交流相结合的形式开展，邀请到了中央党校一级教授、中央党校专家工作室领衔专家韩庆祥，北京师范大学中共党史党建研究院院长、中华人民共和国国史学会副会长王炳林等专家作专题辅导报告。王炳林结合革命先驱们不怕牺牲、英勇斗争的感人事迹，全面系统阐释了伟大建党精神的形成和科学内涵、精神谱系的核心要义和基本特征、新时代如何弘扬伟大建党精神。董城从深刻把握教育和宣传思想工作内在联系、精心书写新时代首都发展的教育答卷两个维度，阐述了做好教育宣传工作的核心要义。

每次报告会后，与会嘉宾还围绕教育系统重大课题和新闻宣传重点工作，以首都大中小学“宣传工作圆桌谈”的形式进行研讨交流，覆盖各个层面、各个学段的教育新闻宣传经验分享，以实现优势互补，进一步拓宽工作思路。

中国农业大学党委常委、宣传部部长赵竹村说：“高水平的专家报告站位高、内容实，为高校宣传思想工作者带来宝贵的启迪与思考。”大兴区教育融媒体中心主任王方华认为：“专家报告方向准、理论深、分析透，有利指导了基层单位的实践工作，也为我们教育融媒体中心的发展提供了很好的引领与示范作用。”北京市广渠门中学党委书记杨秋文表示，“通过培训，我更深切地感受到理论思想武装的重要性，我们将精研细读深学、实践结合活学、强化日常督学。”北京市文汇中学校长杨建表示，“作为教育工作者，我将把学习成效转化为推动教育高质量发展的强大力量和生动实践，坚持立德树人根本任务，办好群众身边的好学校。”（孙竞、实习生郑晓娟）

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