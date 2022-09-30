人民网北京9月30日电 （记者何淼） 9月28日晚，2022年全国职业院校技能大赛高职组英语口语赛项圆满落幕。本届大赛历时3天，来自全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的58支参赛队竞技云端，逾15万人次在线观摩了大赛盛况。

据了解，本届大赛坚持“智慧、高效、绿色、廉洁”的办赛特色，多方开拓创新，赛事亮点纷呈：分设英语专业组和非英语专业组两个组别，赛事覆盖面、影响力进一步扩大，让更多选手登上国赛舞台，讲好中国故事，展现文化自信；比拼职业素养，彰显技能魅力。“中国故事”“情景交流”“职场描述”“职场辩论”四个竞赛环节精彩纷呈、高潮迭起，选手以妙语连珠彰显语言艺术，以职场思辨比拼能力素养，以线上互动连结赛场内外，充分展现了新时代高职院校外语技能人才的青春风采。

在赛项总结点评环节，专家组组长王海波指出：今年的赛题更加突出“中国故事”特色，囊括德、智、体、美、劳，工匠精神、劳模精神、创新精神、团队精神、敬业精神等多个话题，选手们不仅能够巧妙破题，用代表性的事实和人物展开演讲，而且能恰当升华主题，向当代大学生发出学习模范人物的优秀品质、积极投身祖国建设的号召，以精彩的演讲真正落实了大赛运用英语讲述中国故事、传播中国文化的目的。

赛项裁判长李明表示，今年赛事命题对德智体美劳五育并举的解构与再认知，不仅体现了社会的进步与发展，生动反映了改革发展的时代精神，也为用英语向全世界传播好中国声音，彰显民族自信、弘扬民族文化注入了新的元素。希望选手能深刻理解中国故事的丰富内涵，把精神内涵与现实意义有机融合，将学业与职业相互贯通；启发教师要充分发挥大赛的引领作用，以赛促学，以赛促教，积极推动职业教育高质量发展。

据悉，本赛项由海南省教育厅和文昌市人民政府承办，海南外国语职业学院和外语教学与研究出版社协办。本赛项是102个国赛赛项中率先开展线上竞赛的赛项，也是目前国内高职英语类技能竞赛的顶级赛事之一。

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