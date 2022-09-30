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“光明影院”公益点播专区上线全国有线电视

2022年09月30日10:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月30日电 （记者李依环）29日，“光明影院”公益点播专区全国有线电视上线启动仪式在北京举行。活动由中国广电、中国传媒大学主办，北京歌华有线承办。教育部、国家广电总局、中国残联、中国盲人协会等相关负责同志参加启动仪式。

“光明影院”公益点播专区在全国有线电视上线。图片来源：中国传媒大学官网

启动仪式上，国家广电总局党组成员、副局长杨小伟指出，利用深入千家万户、触达千行百业的有线电视平台，与时俱进地做好残疾人工作，更好满足残疾人多样化的文化需求，促进残疾人全面发展，是广电网络应尽的义务和责任。

全国人大常委会委员、中国残联副主席吕世明表示，“光明影院”公益点播专区是中国残联与中国广电、中国传媒大学实现跨域合作的一次有益尝试，中国残联愿与双方继续加强合作，推动残疾人事业高质量发展。

中国传媒大学校长、党委副书记张树庭表示，“光明影院”公益点播专区在全国上线，不仅建设了一条“文化盲道”，也是一项落实“立德树人”根本任务的“教育实践”，是对可持续公益项目生态富有成效的探索，更是中国人权事业的一张靓丽名片，推动了中国社会的信息平权、文化平权、参与平权。

据悉，“光明影院”项目是以制作、推广无障碍电影、为视障人群传播文化精品为宗旨的公益项目，2017年由中国传媒大学、北京歌华有线、东方嘉影联合发起。截至目前，项目团队已经制作了500余部无障碍电影，建立起了覆盖全国的推广模式，将作品送达盲校、图书馆、电影院、社区、家庭，助力视障群体实现同步共享文化权益。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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