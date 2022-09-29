原标题：思政元素融入每门课程

“当年心中埋下的理想信念种子，经过八年时间，已经在南疆深深扎下了根。”日前，担任新疆阿克苏经济技术开发区综合办副主任的蒋德海，视频连线母校湖南理工学院毕业生，号召大家到祖国和人民最需要的地方建功立业。

多年来，湖南理工学院深入推进党的创新理论铸魂育人，把为党育人、为国育才落在教书育人全过程。

“一场平江起义，掀起了革命的‘燎原之火’，不但为井冈山革命根据地和中央革命根据地的创建和发展作出了贡献，也培养了52位开国将军。”在“中国近现代史纲要”课堂上，湖南理工学院马克思主义学院院长鲁涛的讲解，引起了学生内心的震撼。

推动思政课改革创新，是湖南理工学院强化党的创新理论铸魂育人的重点任务。近年来，该校紧扣本土红色文化资源，构建了以“中国近现代史纲要”和“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”两门课程为基本载体，以校选课“岳阳革命史专题”为补充的课程体系，教学骨干开展集体备课，提炼以任弼时为代表的骆驼精神、以平江起义为代表的革命精神，提前将平江起义、岳阳人长征路上的故事等融入教学内容中，并预设融入的切入点、路径、技巧，力争为学生带来耳目一新的课程体验。

围绕“门门有思政，人人讲育人”的目标，学校制定《课程育人质量标准》，推动课程思政建设，将每门课程的思政融入点固化在教学设计中，实现全课程育人。两年来，教师获得省级以上课程思政项目20项，省级一流课程86门，获得全省课程思政教学比赛一等奖在内的多个奖项。

大学四年，对吴昊楠来说，是忙碌并快乐着的四年。大一刚进校，他就加入星火志愿服务团队，为学校周边孤寡老人送温暖；大二成立“河小青”志愿服务团队，作为“守护一江碧水”青年志愿者，和身边同学一道，奔走在长江沿岸开展环境保护和义务植树活动。

学校马克思主义学院将岳阳市华龙码头、城陵矶水文站辟为德育实践基地，每年组织学生开展教学实践，通过整治前后的华龙码头对比照片，让学生深刻理解“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

课堂老师带着学，课后学生自己悟，在该校思政课堂上，时政热点聚焦、嘉宾现场答疑、案例分析研讨、学生现身说法、情景模拟再现等学习方式层出不穷，94岁抗美援朝老兵讲红色故事、诗词里的党史故事课堂、洞庭湖边的红色乡愁……系列丰富多彩的教学实践活动，在校园营造了浓郁的“思政香甜味儿”。

广阔天地，大有作为。在党的创新理论实践转化中，学校多部门协同，马克思主义学院、校团委建立社会实践教学协作机制，发挥学生社团积极作用，通过“三下乡”“青马工程”等将党的创新理论融入实践课堂，引导学生广泛开展理论宣讲、乡村振兴、基层治理等社会实践活动，开展献血献髓、生态环保、社区服务等志愿服务活动，促使其将内化的理想信念外化为实际行动。

学校采取“练胆子、教法子、压担子”的办法，让团员青年“抛头露面”。学校先后与岳阳市岳阳楼区、南湖新区建立实践育人基地，组织青马班学员、入党积极分子在社区担任兼职团工委副书记、社区调解员等职务，协助开展管理、服务工作，受到社会的广泛好评。全校现有活跃志愿者1.9万余人，累计向社会提供服务36万余小时，先后涌现出爱心社、洞庭湖湿地保护志愿者协会、“春行”义工等优秀志愿服务团队。

“理论创新每前进一步，理论武装和理论实践就跟进一步。”学校党委书记卢先明表示，做好大学生思想引领工作，就是要用生动的党的创新理论教育学生，让处在人生拔节孕穗期的大学生感悟马克思主义的真理力量和实践力量，进而把好世界观、人生观、价值观“总开关”。

（记者 禹爱华 通讯员 司念伟）

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