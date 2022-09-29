人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

新版国家职业分类大典增加158个新职业

2022年09月29日08:37 | 来源：新华社
小字号

新华社北京9月28日电（记者姜琳）记者从人力资源和社会保障部28日举办的网上新闻发布会上获悉，国家职业分类大典已于近日完成修订工作。与2015年版大典相比，新版大典净增了158个新职业，总职业数达到1639个。

“为了适应当前职业领域的新变化，更好满足优化人力资源开发管理、促进就业创业、推动经济结构调整等需要，我们于2021年4月启动国家职业分类大典修订工作。目前，修订后的2022年版大典已终审通过。”人社部职业能力建设司司长刘康在发布会上介绍说。

新版大典首次标识了97个数字职业。中国就业培训技术指导中心主任吴礼舵说，标注数字职业，是适应数字经济发展的需要，有利于推动数字经济发展、加速技术创新和人才队伍建设。

人力资源社会保障部专业技术人员管理司司长李金生表示，新版大典的专业技术人员大类中，增设了密码工程技术人员、碳管理工程技术人员、金融科技师等29个新职业，为新兴领域、新兴职业的从业人员提供了更大职业发展空间。

“人力资源社会保障部会同工信部已制订颁布了其中10个新职业的国家职业标准，启动实施了专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目，每年培养培训数字技术技能人才8万人左右。”李金生说。

他表示，下一步将以新职业为重点，加快开发制订职业标准，促进职业标准与人才评价深度融合；探索在新职业领域新设职称评审专业，提供职称评价服务，为新职业群体搭建更加通畅的职业发展通道。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部