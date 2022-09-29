新华社北京9月28日电（记者姜琳）记者从人力资源和社会保障部28日举办的网上新闻发布会上获悉，国家职业分类大典已于近日完成修订工作。与2015年版大典相比，新版大典净增了158个新职业，总职业数达到1639个。

“为了适应当前职业领域的新变化，更好满足优化人力资源开发管理、促进就业创业、推动经济结构调整等需要，我们于2021年4月启动国家职业分类大典修订工作。目前，修订后的2022年版大典已终审通过。”人社部职业能力建设司司长刘康在发布会上介绍说。

新版大典首次标识了97个数字职业。中国就业培训技术指导中心主任吴礼舵说，标注数字职业，是适应数字经济发展的需要，有利于推动数字经济发展、加速技术创新和人才队伍建设。

人力资源社会保障部专业技术人员管理司司长李金生表示，新版大典的专业技术人员大类中，增设了密码工程技术人员、碳管理工程技术人员、金融科技师等29个新职业，为新兴领域、新兴职业的从业人员提供了更大职业发展空间。

“人力资源社会保障部会同工信部已制订颁布了其中10个新职业的国家职业标准，启动实施了专业技术人才知识更新工程数字技术工程师培育项目，每年培养培训数字技术技能人才8万人左右。”李金生说。

他表示，下一步将以新职业为重点，加快开发制订职业标准，促进职业标准与人才评价深度融合；探索在新职业领域新设职称评审专业，提供职称评价服务，为新职业群体搭建更加通畅的职业发展通道。

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