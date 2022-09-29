原标题：扎根荆楚大地 建设高水平绿色工业大学

创建于1952年的湖北工业大学，是湖北省属重点建设高校，具有工业背景深、工学体系全、服务产业领域广等特点。新时代如何更好支撑引领区域工业发展、办出特色和水平是学校建设发展过程中需要面对的重要课题。

“作为湖北唯一以‘工业’命名的高校，我们必须立足湖北工业需求，全面贯彻绿色发展理念，构建与区域工业转型升级发展相适应的发展格局，在学科建设、人才培养、科学研究及校园环境等方面彰显绿色发展特色，聚焦特色发展高水平绿色工业大学。”校党委书记刘德富如是说。

聚焦绿色学科专业建设 全面对接绿色工业发展

为更好地服务湖北绿色工业发展和传统工业绿色化改造的需求，学校近十年在学科、专业方面进行了一系列调整、优化及“绿色化”改造。

实施“135+”学科发展战略，构建绿色工业学科体系。聚焦绿色工业发展和传统工业绿色化改造的需求，学校于2012年开始实施“135+”学科发展战略：明确做优绿色工业、做强制造业相关学科这一学科建设总目标；重点发展生物与化学制造、智能制造技术与装备、新能源与智能电网三大优势学科群；强化绿色建筑与城市生态环境、文化创意与产品设计、区域产业生态发展、新材料与绿色加工、集成电路与微纳制造5个特色学科群建设；积极发展基于“互联网+”的工业大数据与人工智能新兴交叉学科。学校按照“学科—人才团队—平台”三位一体的建设思路，形成九大学科建设特区重点支持。经过建设，实现了博士授权单位及轻工技术与工程、机械工程博士点的突破，多个学科进入国内一流学科和ESI前1%学科行列，基本形成特色鲜明的绿色工业学科体系。

优化调整专业，全面对接区域绿色工业体系。根据“135+”确定的学科领域及湖北绿色工业发展需求，近十年学校先后开设大数据、集成电路、生物制药、智能建造、智能制造等新工科、新文科专业9个，关停并转与绿色工业发展相关性低、办学水平不高的专业17个，学校总的本科专业数从76个减少到56个，与湖北省“51020”现代产业体系完全对接，为区域绿色发展提供了强有力的人才支撑。

推动专业全面改造升级，适应区域绿色工业发展需求。根据科技发展前沿及工业“绿色化、数字化、智能化”最新发展趋势，学校全面推动传统专业的改造升级，努力实现各专业的课程体系、教学内容及实践环节等全方位的“绿色”转型发展；大力开展国家—学校—学院三级专业认证与评估工作；开设数字化转型、人工智能、新能源材料与器件等13个辅修微专业，强化学科交叉融合，培养具有跨学科知识和能力的人才。通过专业建设，新老专业不仅较好地适应了区域绿色工业发展的需求，且16个专业通过中国工程教育专业认证或评估；获国家一流专业31个、省级一流专业8个，一流专业数占比达70%。

聚焦绿色人才培养 有力支撑绿色工业发展

“如何紧跟时代，培养出有力支撑区域绿色工业发展的人才，既是建设高水平绿色工业大学的根本任务，也是检验是否建成高水平绿色工业大学的标准。”副校长龚发云表示。

打牢绿色发展的理论基础。学校开设有生态文明、清洁生产、低碳经济、可持续发展与循环经济等40余门绿色工业选修课，实施一专业一绿色工业必修课程；要求各专业对传统专业课程进行全面的“绿色”转型升级；对学有余力的学生鼓励辅修绿色工业相关的微专业。将绿色发展理念、知识及能力的培养教育贯穿于教育教学全过程，为推动绿色工业发展打下坚实理论基础。

强化绿色发展的实践能力。学校全面改造升级“实验教学—实习实训—毕业设计（论文）—创新创业教育—课外科技活动—社会实践”六元结合的实践教学体系，实验教学项目实施“绿色化”改造，实现各实践环节的教学内容、方法及评价方法向培养“绿色发展能力”转型；实行寒暑假短学期制，确保学生参与至少一年的“绿色发展”实践；打通从认知实习、课内实验、专业综合实践到毕业实习、毕业设计的绿色人才实践能力全链条培养路径，有力提升学生绿色发展的实践能力。

提升创新创业能力。学校大力推进产教融合、科教融合、学科融合及国际国内融合“四个融合”；在教学方法上大力推进项目研学、翻转课堂、混合式教学等，鼓励学生在做中学、学中做；要求学生在校期间必须参加一次学科竞赛，并通过竞赛、发表论文、获得专利、创业等获得至少5个课外创新创业实践学分，着力提升学生推动绿色工业创新驱动发展的能力。

多年来，学校本科生就业率一直在96%以上，深造比例超过30%，创业比例超过2%，湖北本地就业率从十年前的不足40%增长到了60%以上，2021年大学生学科竞赛排名位居全国高校第61位，近3年有6家校友企业成功上市，为区域绿色工业发展注入了强劲动力。

聚焦绿色科技创新 更好引领绿色工业发展

“研发推动绿色工业发展的新方法、新技术、新产品，成为引领区域绿色工业创新发展的主力军，既是高水平绿色工业大学的使命之所在，也是支撑高水平绿色人才培养所必须。”校长彭育园说。学校以“135+”确定的方向为研究领域，聚焦绿色工业发展中的“节能、减排、降耗、提质、增效”五大主题，大力实施了“绿色工业科技引领计划”。

科研方向聚焦。学校明确要求师生在申报上级科研项目时，科研选题必须瞄准科技前沿，主动对接区域绿色工业发展的重大战略需求，符合“135+”的方向；定期发布绿色工业科研项目申报指南，每年自筹数百万元经费支持师生开展绿色工业项目的研究；明确规定只支持与绿色工业发展密切相关的各类科研平台的建设；同时在各类人才项目遴选推荐中明确要求符合“135+”方向，且进入了相应的学术团队。通过科研方向聚焦，实施有组织的科研，有力提升了服务绿色工业发展的能力。

资源共建共享。学校与地方政府、企业共建共享各类绿色工业科研平台，同时对社会开放学校各类科研资源；明确要求教师职称晋升必须有企业经历，因此常年有近300名教师在企业挂职，并带动大批学生利用短学期到企业开展实习或科研；常年聘请近400名企业高级技术人员作为学校兼职教师或研究所指导教师；针对芯片等一些新兴学科专业，大力探索行业、企业、政府及国内外专家广泛参与，集人才培养、科研及成果转化为一体的现代产业学院的建设。资源共建共享不仅有效提升了资源的使用效率，有力破解了地方院校资源不足的难题，同时有效提升了科研的针对性及有效性。

政策释放活力。拘于高校科技人员职务科技成果的属性，“不愿转、不会转、不能转”是科研人员面临的难题。作为全国职务科技成果赋权改革试点单位，学校出台政策，一次性赋予所有研发人员成果所有权及长期使用权，“转给谁、何种方式转、作价多少”都由研发人员自己做决策，所得收益90%以上归团队或个人所有。通过科技资源配置与使用、纵横向项目管理、科研评价及绩效奖励、年度考核及职称晋升等一系列政策的改革，科研管理有效性及成果转化率明显提升，有力激发了科研人员创新活力。

“绿色工业科技引领计划”实施以来，学校合作企业已达3272家，长期服务的企业超过500家；与企业、地方政府共建研发平台83个；现有国家工程中心等各级平台166个。与企业科研合作经费及科技成果转化经费进入全国高校“百强”行列；200余项绿色科研成果获省部级以上科学奖励。取得一批具有自主知识产权的成果：国内首创的环保绝缘气体金属封闭开关柜、工业固废湿磨制备低碳建材技术、先进聚合物发泡关键技术、天然纤维基可降解过滤材料、超快激光清洗技术、阵列涡流无损检测技术等，成为绿色工业先进前沿技术的重要策源地。

聚焦绿色校园建设 更好服务绿色人才成长

“建高水平绿色工业大学，必须有高质量的育人生态环境做支撑。”刘德富说。经过长期建设，学校建成了具有浓厚绿色校园文化环境氛围的生态园林式校园，成为学子成长成才的乐园。

生态校园。学校着力打造沿河生态景观带；沿校园主干道打造四季分明的巡道景观；围绕各建筑之间的空地，着力构建具有生物多样性的景观斑块。建设形成了四季有花、一步一景的“生态园林式校园”，为学生学习生活提供了优美环境。

绿色文化。学校建有“工业文化长廊”、生态房、光伏发电等室外绿色设施；建有对全校学生开放的校院二级大学生创新创业平台；每月开展各种创新创业竞赛活动，连续8年承办湖北省大学生“互联网+”创新创业大赛，为培养学生绿色发展理念提供文化环境。

绿色行动。学校在武汉高校中率先实现雨污分流，实施的合同节水项目获评“2022年度省级节水示范项目”，常年开展节水节电、光盘行动、低碳出行、护校净园等主题活动，绿色理念不仅入脑人心，更落实到了日常的生活之中。

（作者：陈凌 董志惠）

(责编：郝孟佳、李依环)