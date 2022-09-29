本报记者 周姝芸

日前，领英中国和中国英国商会在京举办了一场留英学子求职培训活动。

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赵栩留学时留影。

受访者供图

教育部日前发布的数据显示， 2012年以来，我国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。学子归国就业的考量有哪些？留学经历在求职中有哪些优势？本报记者采访了几名在不同国家求学的中国学子，听听他们的看法和经历。

“想离家人更近”

日前，领英发布了《2022中国留学生归国求职洞察报告》。《报告》显示，2020年中国留学生学成回国人数同比增长33.9%，且在2021年持续保持增长态势，中国留学生回国意向增强。其中，对于有回国求职意愿的中国学子而言，家庭因素是其回国的首要动因。

就读于英国南安普顿大学教育学专业的章青青近期准备回国寻找就业机会。她坦言：“回国就业主要是想离家人更近。我是家里的独生女，父母希望我的工作地点能在离家不远的地方，这样平日见面方便，也能相互陪伴和照顾。”

“在我看来，家庭生活幸福有助于工作顺利进行。”赵栩是个北京女孩，今年从荷兰瓦赫宁根大学城市环境管理专业毕业后，她将求职地点定在了家乡。“我的家人在北京，我希望和他们多些相处时光。此外，我对家乡的环境更加熟悉和适应，因此优先考虑这里的工作机会。”

王玥不久前毕业于莫斯科国立大学国家管理系，今年她通过河南省漯河市的面试选拔，入职了事业单位。谈到回国发展的考虑，王玥说：“我是河南漯河人，对这里的一草一木都熟悉。我的父母都在漯河，我回家乡工作可以免受思乡之苦。”工作了一段时间后，王玥认为目前的生活满意度颇高，自己做出了合适的决定。“我在家里还养了小猫，平日里，父母可以和我一起照顾它。现在我能每天见到家人，有他们的陪伴，生活挺幸福。”

国内职业机会多

赵栩认为，自己所学的环境管理专业在国内的就业机会不少。“我的求职目标是环境领域的可持续发展、资源开发、项目支持等岗位。近年来，国家对生态保护非常重视，我在国外上课时，老师也常在课堂上介绍中国治理污染的案例，这让我坚定了回国发展的想法。我认为目前环境保护行业的发展空间较大，这其中有不少岗位提供给毕业生，同时，海外留学生了解国外的科学技术和环保理念，这能为日后工作带来新的启发。”

“我的家乡河南是人口大省，也是人才需求大省，漯河市面向高校毕业生提供了人才引进的就业机会。”王玥分享了自己的求职经历，“当时，漯河市的相关负责人不仅前往北大、清华等国内知名高校宣传在漯河的工作机会，也在校友群、河南老乡群等微信群中发布信息，我正是在微信群里得知了招聘机会。”

王玥补充说：“在求职时，我发现部分岗位专门面向海外留学生。比如有的公司举办了针对留学生的空中宣讲会，设置留学生笔试、面试专场等。我认为留学经历能让大家收获新鲜前沿的信息、技术、项目经历，这是许多行业快速发展需要的动力。因此，国内不少企业为留学生提供了好的平台与岗位。”

《2022中国留学生归国求职洞察报告》调研结果显示，归国留学生心仪的前几类行业包括互联网科技、金融等。领英相关负责人表示，互联网、金融因行业发展前景较好一直是近年来留学生优先选择的行业。在城市选择上，因不少需要国际人才的公司将总部、分支机构、联动办公区域设于一线或新一线城市，并积极解决户口、住房、子女入学等问题，也吸引了不少海归人才。

留学经历是加分项

谈及如何让留学经历在求职中发挥优势，几名受访学生不约而同认为外语水平、沟通能力、广阔视野是求职时留学生的加分项。

“在国外学习时，大家通过日常的听说读写训练提升了外语能力，这在应聘有语言要求的岗位时具备优势。”赵栩在求职中观察发现，部分岗位要求雅思或者托福成绩，留学生在申请出国时就有所准备。“此外，一些工作内容需常用英语，例如我应聘的一个亚非研究所岗位，日常需要筹备国际会议、翻译图书信息、撰写外语宣传内容等，这对应聘者的英语水平有一定要求，留学生更具竞争力。”

除英语外，中国留学生会其他语种在求职时也能发挥优势。王玥说：“伴随着‘一带一路’倡议的提出，一些非英语国家的留学生成为企业发展需要的人才。以我的留学地俄罗斯为例，在俄学子既主修特定专业，又学会了俄语，他们的复合背景较为稀缺。我还了解到近年不少企业招聘开拓中亚市场的人才，偏好有相关国家留学经历的候选人，提供给他们成长锻炼的机会。”

“在我看来，留学时积累的沟通交流能力对求职有帮助。”刘辰毕业于美国西北大学整合营销传播专业，回国后已找到稳定工作。她说：“求职时有不少公司设置群面环节，让一组面试者在临时会议中讨论、解决问题，这对面试者的沟通表达能力要求较高。由于学子在留学时经常需要在课堂上发表观点、和同学组队完成任务，锻炼了交流和团队协作能力，因此面试时不易怯场。”

此外，留学生在海外学习、生活，不仅能感受多元文化，也能收获广阔视野，增加求职背景软实力。章青青说：“我回国的求职目标是英语教师，我认为具备英语国家的留学经历在应聘时更有竞争力。这是因为教师的专业背景受到家长看重，求职者的留学经历能增强学生、家长的信任。更为重要的是，我在英国度过了留学时光，对当地的语言、历史、文化有了更丰富立体的了解，工作后我可以向学生分享所见所得，达到更好的教学效果。”

(责编：李依环、郝孟佳)