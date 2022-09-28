人民网北京9月28日电 27日，北京市东城区黑芝麻胡同小学优质教育资源带举行“献礼二十大 创造之师的榜样力量”颁奖典礼，以表彰在基础教育耕耘超过30年之久的老教师们。

百年老校润育崇善尚美，“创造教育”润泽求真创新。颁奖典礼上，黑芝麻胡同小学校长赵丹阳发表致辞，她表示，黑芝麻胡同小学将致力于打造“创造教育”品牌，续写陶行知先生和学校前辈的耕耘历史，坚持以学生发展为本的教育理念，创造适合学生发展的教育；坚持以教师提升为本的管理理念，塑造具有创造精神的尚美教师；坚持以科学取向为本的发展理念，激活每一个学生创造潜能。

在表彰环节中，学校专门拍摄了专题片，再现了教师们辛勤耕耘的岁月，讲述了教师们对学校、对学生的深厚情感。三十七位从教三十余年的老教师纷纷上台领奖。三十多年来，他们用实际行动展现着红色基因的传承精神、勇挑重担的实干精神、认真执教的耕耘精神和终身从教的奉献精神，为学校发展和创造教育实践无私地付出辛劳和心血。

年轻教师为老教师诵读颁奖词，老教师辛苦耕耘的身影似在眼前，学校几十年来坚持的创造教育理念也响在耳边，无论是年轻教师还是现场来宾都深受鼓舞和感召。继而，七位年轻教师上台颂词，颂扬着对老教师们几十年如一日耕耘奋斗的敬意，也蕴含着以老教师为榜样，赓续学校文化传统，接好教育的接力棒的自我勉励。

学校相关负责人表示，此次颁奖典礼的举办，将激励全校教师以创造教育的办学理念为指引，努力将学生培养成为“爱生活、会学习、能自主、敢创新”的时代新人，将立德树人根本任务进一步落到实处。（郝孟佳、实习生白津歌）

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