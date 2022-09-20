北京航空航天大学党委书记赵长禄为新生讲授“思政第一课”。邸白鹭摄

人民网北京9月20日电 （记者李依环）秋季学期伊始，北京航空航天大学党委书记赵长禄走进课堂，为2022级本科新生讲授题为“心怀国之大者 矢志空天报国——争做堪当民族复兴重任的时代新人”的“思政第一课”。

“祝贺你们，在重要的历史节点上成为新北航人。”今年恰逢北航建校70周年，赵长禄从“坚定理想信念”、“把握形势任务”、“担当历史使命”三个方面为同学们上了一堂生动的思政课，教育引导学生牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩。

赵长禄从党的百年奋斗历史谈起，向同学们解读了“中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命”的深刻内涵。他强调，当代青年要努力学习马克思主义立场、观点和方法，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，真正践行“德才兼备，知行合一”的北航校训。

结合“两个大局”，赵长禄深刻阐释了我国新发展阶段的理论依据、历史依据和现实依据，指出要推动我国经济社会高质量发展，必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。他勉励同学们，要心怀“国之大者”，以祖国的需要为需要，以祖国的方向为方向，与伟大祖国同频共振，实学实干、敢为人先、敢于突破，以聪明才智服务祖国，以开拓进取服务社会，在全面建设社会主义现代化新征程中书写青春华章。

“青年学生是推动改革的生力军，要保持对新生事物的好奇心和热情，投身社会实践，解放思想，大胆创新。”赵长禄介绍了北航在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究等方面的成绩，并谈到，广大青年生逢其时，也重任在肩，担负着继往开来的重任，担负着提升我国科技创新能力的重任，担负着推动改革不断向前的重任。新时代的北航青年要再进一步、更高更强，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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