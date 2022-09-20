人民网北京9月20日电 近期，北京高校陆续开学。记者获悉，这个开学季，北京市委教育工委组织开展“2022年北京高校新生引航工程”，指导各高校开展理想信念教育、价值观念引领、学习生活帮扶、文明安全教育“四位一体”的新生入学教育。各高校通过党委书记校长讲授“开学第一课”、开学典礼、新生军训、特色新生教育活动等形式，引导新生扣好“人生第一粒扣子”。

深情寄语，党委书记、校长开讲“开学第一课”

“开学第一课”是新生大学生涯的首堂思政课，是学校“新生引航工程”的重要内容，也是落实立德树人根本任务的重要环节。今年北京高校党委书记校长纷纷开讲“开学第一课”。

一是号召学生将爱国与担当作为毕生信念。北京大学党委书记郝平以“传承报国志，助推复兴梦，做青春奋进的北大人”为题，为全体2022级本科新生讲授“北大第一课”，希望同学们爱党爱国，勤奋笃学，知行合一，用青春的活力书写人生的新篇章。清华大学党委书记邱勇以“生逢其时，重任在肩，努力成为可堪大任的杰出英才”为题，为2022级本科新生讲授“开学第一课”，寄语学生要将自身发展置于时代与国家发展的洪流之中，做肩负使命、追求卓越的时代新人。

二是引导学生将传承红色基因作为青春使命。北京航空航天大学党委书记赵长禄为2022级本科生讲授“心怀国之大者 矢志空天报国——争做堪当民族复兴重任的时代新人”的第一课，激励同学们要深刻领悟“国之大者”，与伟大祖国同频共振。北京科技大学是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府，校长杨仁树在“开学第一课”上要求学生传递好先辈手中的火炬，点燃“为中华之崛起”的理想火种，照亮“为民族复兴”的奋进道路，以青春之我创建青春之国家。

三是教育学生用理想与情怀打好奋斗底色。中国人民公安大学党委书记陈定武通过讲授“开学第一课”，带领新同学们一同认识公安大学，深刻感悟学校的精神与传统，为新生成长成才指引方向。北京中医药大学党委书记谷晓红在“开学第一课”中希望广大新生要下得苦功夫，求得真学问，做“一枝一叶总关情”的情怀者，做“矢志光大岐黄之术”的奋斗者。北京农学院党委书记赵锋勉励新生坚定理想信念，打好奋斗底色；练就过硬本领，增强信心底气；勤于读书实践，涵养文化底蕴。

活用各类资源，特色活动助力新生教育入脑入心

在这个开学季，北京多所高校注意挖掘、用好身边的学习资源，发挥学校特色优势，为新生开展别开生面、精彩纷呈的入学教育，努力做到“有趣有料”“入脑入心”。

第一，用好参与国家重大活动的鲜活素材。今年年初，68所北京高校的2.33万余名师生参与服务保障北京冬奥会冬残奥会，这也成为新生入学教育的鲜活素材。在中国政法大学的开学典礼上，在校生代表、社会学院梁珺分享了自己参加冬奥会志愿服务的经历；在北京第二外国语学院的开学典礼上，学校冬奥志愿服务团队师生代表进行了《冬奥之约》主题宣讲。

第二，汲取英雄人物和校友的榜样力量。9月14日下午，中国人民大学举行2022级本科学生军训开营仪式，刚刚获得军委最高荣誉“八一勋章”的杜富国受邀担任学校国防教育“荣誉辅导员”，杜富国则为现场同学们分享了他浴火重生的励志故事。北京城市学院开展了主题为“回望——初识我的母校”的新生爱校教育活动，邀请关工委的老领导、老前辈和优秀校友作为嘉宾，讲述了学校38年发展历程中的大事件，激励新生们以高远理想和实干精神开启大学新篇章。

第三，发挥校园文化活动的育人功能。中国农业大学的新生报到现场，各式各样的签名墙、留言墙、指纹墙，成为了好看又有趣的拍照背景板，有趣的朋友圈拍照框、美丽的鲜花拱门、精致的流沙盒，让来自全国各地的同学们欣喜不已。北京语言大学组织新生接站，举行庆典大会、校史展演等活动，让新生全方位学校史知校史，尽快融入校园生活。

齐心抗“疫”，共同上好防疫第一课

这个特殊的9月，突如其来的疫情让北京高校经受了一场严峻考验。北京各高校通过多种方式，帮助新生顺利报到，协助解决实际困难，同时教育学生坚定信念、齐心抗“疫”。师生共同抗“疫”的过程成为一次生动而又难忘的入学教育。

在北京化工大学，因受疫情影响，2022级本科新生延迟到校，学校专门优化报到流程，通过“企业微信—工作台—智慧迎新”的相关流程完成线上报到。9月14日至16日，学校开展线上入学教育，帮助新生尽快适应大学生活。9月19日起开始新学期线上教学活动，学校为新生提供流量补助，全力保障特殊时期需求。

中国传媒大学第一时间通过各校园媒体平台通报涉校疫情的最新情况及后续工作安排，缓解学生焦虑情绪。学校发出致全体师生员工的一封信，引导学生不折不扣执行疫情防控最新工作要求，做好自身健康的第一责任人。虽然不能线下见面，但是来自2022级不同专业的新生们一起合唱合奏，多语种歌曲在线比拼；线上分享电影，线上召开班会，线上分享运动……丰富多彩的云端活动让新生迅速融入团队、了解学校。

为帮助新生顺利入学，北京多所高校从发放录取通知书、返程返校安排开始就做了周密部署和贴心提醒。中央民族大学、北京体育大学、北京工商大学等高校纷纷发布新生入学须知、详细攻略、校内核酸检测安排、开通心理热线等，确保新生安全、有序入学。北京第二外国语学院、首都师范大学等高校通过讲座报告、谈心谈话等方式引导新生充分认识到疫情防控的复杂性、艰巨性以及高校疫情防控从严从紧的重要性。（李依环、实习生郑晓娟）

(责编：李依环、熊旭)