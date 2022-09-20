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2022年民族地区小学语文骨干教师和教研员国家通用语言文字培训班开班

2022年09月20日10:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月20日电 19日，2022年民族地区小学语文骨干教师和教研员国家通用语言文字培训班开班仪式在北京举行，来自广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏等地的1000余名教师参加了培训。

教育部语言文字应用管理司宣教处处长张艳在致辞中表示，语文教师是高质量推广普及国家通用语言文字的主力军，学员们要增强使命感责任感，发挥好“火种”作用，将所思所学践行到教育教学中，打牢各族学生国家通用语言文字基础，为服务立德树人根本任务和铸牢中华民族共同体意识贡献更大力量。

教育部民族教育发展中心主任郭岩指出，本次培训是关于加强和改进民族工作重要思想的一次生动实践，是继过去两年连续开展培训之后又一次服务民族地区建设高素质专业化创新型教师队伍、高质量推广普及国家通用语言文字的有益探索。

国家开放大学副校长鞠传进从推广普及国家通用语言文字对铸牢中华民族共同体意识作用方面强调了培训的意义，要求学员们从“国之大者”的政治高度领会把握此次培训的精神实质。

据悉，本次培训班由教育部语言文字应用管理司主办、教育部民族教育发展中心承办、国家开放大学协办，学员们在线参加了开班仪式。上海交通大学马克思主义学院教授李梁为学员们作第一堂讲座报告。

(责编：何淼、熊旭)

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