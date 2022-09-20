人民网北京9月20日电 （记者郝孟佳）今天上午，教育部举办新闻发布会，党的十八大以来内地（大陆）与港澳台地区教育合作交流的有关情况。澳门特区政府教育及青年发展局局长龚志明表示，澳门特区成立的第一个十年，已积极开展教育制度的构建，全面实施十五年免费教育。

龚志明介绍，在爱国爱澳教育工作上，澳门高校本学年有85%的学士学位课程，已设有《宪法》和《基本法》相关教学内容。基础教育方面，中国历史已列为学生的必修课程。更获内地专业出版机构的支持，出版中学《历史》教材，以及中小学的《品德与公民》《中国语文》等教材，其中全套《品德与公民》及初中《历史》教材的使用及参考使用率达100%，高中《历史》教材达95.7%，更推出葡文及英文版的《历史》教材供国际学校使用。并实现了全澳包括教会学校及国际学校在内的，所有学校升挂国旗全覆盖，成立学界升旗队；以及新设立家国情怀馆、青少年爱国爱澳教育基地等场所，丰富学生对国家、澳门历史的多元学习体验。

澳门特区政府积极与各地省市签订并落实各类教育合作协议，并在驻澳机构的协助下，开展与内地多元化的交流活动，促进学校、学生、教师、家长、青少年对国家历史、国情、国防、外交等方面的认识。

澳门与内地缔结的姐妹学校由2011年累计不足40对，增加至2021年累计超过370对。

在国家教育部的协调下，内地众多优质大学提供名额予澳门学生升读，赴内地升学的高三毕业生由2015/2016学年的16%上升至2020/2021学年的37%。

龚志明介绍，在促进学校发展方面，实施了《非高等教育私立学校通则》法律，完善学校的教育管理和监督机制。获得国家的支持，批准澳门大学在珠海市横琴岛建设新校区，并于2013年启用。澳门大学在2022年度泰晤士高等教育排行全球大学第201-250位，全球年轻大学排名第26位。

学校课程质量方面，在内地专家的支援下，澳门成功推行基础教育的课程改革。

高等教育方面，本澳高校的课程数目，由2011/2012学年的约260个增至本学年超过330个，并与内地高校合办学位课程，以及在国家粤港澳大湾区政策的支持下，设立联合实验室、产学研示范基地等，开展澳门与内地的产学研合作。

在师资队伍建设上，2012年首次以法律的形式，为非高等教育的教师订立了职业制度，提升和保障了教师的福利待遇。通过对教师资格及在职进修作出规范，持续提升教师的专业水平。2011/2012学年至今，本澳教师具有师范学历的比率从约82%提升至97%，而取得学士学位或以上的比率，亦从约86%提升至97.5%，内地师范院校为澳门培养了大批师资人才，是澳门师资队伍建设的重要助力。

在教师专业发展上，澳门长期获得国家教育部的支持，组织丰富多元化的活动，品牌项目有在教育部倡议下推行的“千名教师精英培训计划”“内地优秀教师来澳交流计划”等，对促进澳门教师的教研水平发挥积极作用。同时，澳门已建立教师培训制度，在新入职教师、中高层教师、学校领导等系统性教师培训中，都要求修读爱国爱澳课程。

在关顾教育品质和学生素养发展方面，澳门高等教育近十年间，构建了素质评鉴制度、学分制度等，以及加入多个国际高教素质保证组织，澳门高校在国际和区域间的认同有所提高，在葡语、旅游等特定学科领域上具有颇高的国际认受性和影响力。

澳门学生在“学生能力国际评估计划（PISA2018）”中，在阅读、科学、数学三个素养都位列全球第三名，达到基准水平学生比例排行全球第二，更获OECD评为唯一一个教育质量持续兼快速进步的经济体，教育质量和教育公平获得肯定；2016年更首次参与“全球学生阅读能力进展研究 （PIRLS）”，进一步关注学生的阅读素养发展。

(责编：何淼、熊旭)