人民网北京9月20日电 （记者郝孟佳）今天上午，教育部举办新闻发布会，党的十八大以来内地（大陆）与港澳台地区教育合作交流的有关情况。香港特区政府教育局局长蔡若莲表示，在高等教育交流合作方面，香港与内地高等教育交流合作逐步形成优势互补、协同发展的良好局面。

在国家教育部的支持与各相关教育主管部门协调推动下，香港的高校与多个省市的高校结盟，有效凝聚优质教研资源及完善合作机制。目前，香港有五所全球100强大学与高度国际化的优势，高校在大湾区开展合作办学，为建设国际一流湾区，发挥战略支撑作用的角色。其中，香港浸会大学与北京师范大学于珠海合办联合国际学院，香港中文大学与深圳大学合办香港中文大学（深圳）。香港科技大学（广州）已于今年9月正式开学。香港城市大学、香港都会大学、香港理工大学及香港大学也正积极推动合作办学项目。此外，自2012/13学年起，香港特区政府通过“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”，鼓励香港青年到内地升学，推动人才交流。

蔡若莲介绍，香港职业训练局（职训局）也积极与内地的职业学院及机构交流合作，提升两地职业教育和人才培训的水平。职训局于2008年与深圳职业技术学院（深职院）首次合办高级文凭课程；于2021年与深职院签署新协议，按双证书合作课程模式，合办高级文凭课程，又为区内酒店、护老等行业提供人才培训。

随着国家“十四五”规划及大湾区建设的发展，国家教育部支持香港办学团体在大湾区开办香港课程学校，为港人子女提供一条龙中小学教育服务。同时，香港特区政府也大力支持内地办学团体在香港开办内地课程学校。

蔡若莲介绍，2004年至今，已有约780所香港学校与内地学校缔结成超过2100对“姊妹学校”，在学校、教师、学生及家长多个层面，进行互访及多元化的活动。“学生内地交流计划”亦每年提供十万个交流名额，让所有中小学生到内地不同省市交流，从多角度体验国家在文化、经济、教育、科学和科技等方面的发展，深化课堂所学；学生参加人次由2012/13学年的两万多人次逐步递增至2018/19学年的七万多。香港特区政府每年都会举办“深港校长论坛”“内地与香港教师交流计划”等活动，持续推进两地互动。

此外，教育局以“多重进路、互相配合”的方式，落实国民教育；从2018/19学年起，把初中中国历史科列为独立必修科；又加强《宪法》《基本法》及国家安全教育；并以公民与社会发展科取代通识科，加强学生的知识基础及慎思明辨能力，正确理解国家发展、香港定位以及世界大势。

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