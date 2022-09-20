人民网北京9月20日电 （记者郝孟佳）今天上午，教育部举办新闻发布会，介绍党的十八大以来教育国际合作交流的有关情况。中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威介绍，党的十八大以来，我国与联合国教科文组织合作设立了女童和妇女教育奖，与之前设立的孔子教育奖、亚太地区教育创新文晖奖等奖项在保障受教育权、特别是女童和妇女受教育权，推动构建终身学习和高质量教育体系等领域影响日益扩大，产生了良好的示范激励效应。

秦昌威介绍，十年来，共有来自24个国家的30个项目获得孔子教育奖，来自13个国家的13个项目获得女童和妇女教育奖，来自13个国家的16个项目获得文晖奖。我国支持设立的长城奖学金项目规模进一步扩大，十年间共资助来自93个国家的512名学生来华学习。我国设立的中国—联合国教科文组织信托基金项目顺利实施，惠及12个非洲国家，在支持项目国教师培训、促进高等职业教育发展、提升教育质量方面发挥了积极作用，受到项目国欢迎。一批地方和企业与联合国教科文组织合作设立信托基金、开展援助项目，帮助亚太、非洲等发展中国家发展教师培训、高等教育及教育信息化，得到广泛好评。我国支持联合国教科文组织旗舰杂志《信使》复刊，得到良好反响。合作设立的丝路青年学者资助信托基金项目得到各国青年学者的热烈响应和积极参与。

党的十八大以来，我国与联合国教科文组织合作举办“文化：可持续发展的关键”国际会议（2013）、首届国际学习型城市大会（2013）、世界语言教育大会（2014）、国际教育信息化大会（2015）、国际博物馆高级别论坛（2016）、国际职业技术教育大会（2017）、世界语言资源保护大会（2018）、国际人工智能与教育大会（2019）、第44届世界遗产大会（2021）等重要会议，围绕教育、科技、文化等领域国际热点和前沿议题，搭建了国际交流与合作平台。这些会议形成的《杭州宣言》《青岛宣言》《人工智能与教育北京共识》《唐山声明》《保护和促进世界语言多样性岳麓宣言》《福州宣言》等一批重要成果文件成为联合国教科文组织的重要文献，促进了国际社会在相关领域的合作发展。

党的十八大以来，我国积极参与全球2030年可持续发展教育议程实施，担任该行动指导机构——2030年教育高级别指导委员会成员及2030年教育监测指标技术合作组和教师工作组等工作机制成员。北京大学林毅夫教授担任联合国教科文组织重要引领性报告“教育的未来”国际委员会成员。我国学者先后担任世界工程联合会主席、国际地质科学联合会主席和政府间水文计划主席等重要职务。我国深度参与了联合国今年举行的教育变革峰会筹备工作。我国深入参与《承认高等教育相关资历全球公约》《开放式教育资源建议书》《开放科学建议书》《人工智能伦理建议书》等一系列重要国际规则制定工作，与联合国教科文组织合作起草并发布《联合国教科文组织工程报告》。

秦昌威介绍，我国积极参与联合国教科文组织重点计划和旗舰项目，十年来，我国共有15项世界遗产列入世界遗产名录，6个项目列入非物质文化遗产相关名录、名册，6项文献遗产列入《世界记忆名录》，15处地质公园加入联合国教科文组织世界地质公园网络，5个生物圈保护区加入世界生物圈保护区。我国多个城市、项目及个人获得联合国教科文组织教育、科技奖项。北京、杭州、成都、上海等4个城市获联合国教科文组织学习型城市奖。国家开放大学“一村一名大学生”项目获联合国教科文组织教育信息化奖。屠呦呦、李兰娟获联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖，谢毅、陈化兰、张弥曼、胡海岚获欧莱雅联合国教科文组织杰出女科学家奖。

此外，我国与联合国教科文组织设立多个合作平台，合作格局更加完善。十年来，双方合作在华设立了10个二类中心，涉及教育、科学、文化等多个领域，并设立了12个联合国教科文组织教席和姊妹大学网络，在相关专业领域积极开展研究和培训活动。我国地方政府与联合国教科文组织合作力度不断提升。13个中国城市入选联合国教科文组织创意城市网络，向世界展现中国城市文化多样性和创新活力。10个城市加入全球学习型城市网络，为构建全民终身学习体系贡献中国经验。还有一批企业积极参与同联合国教科文组织合作，在重点地区、重点领域实施了一批援助项目，受到国际社会特别是亚非发展中国家广泛好评。

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