原标题：最新工资价位表来了！哪些职业更吸金？

人社部近日发布2021年企业薪酬调查信息，披露了工资价位数据。

分职业中类企业从业人员工资价位(2021年)。

企业从业人员工资价位

所谓工资价位，是指企业从业人员在报告期内的工资水平，包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。

分位值是指将数据由低到高排序，在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。一般分为低位数(10分位)、下四分位数(25分位)、中位数(50分位)、上四分位数(75分位)和高位数(90分位)。

哪些职业工资价位高？

从不同职业企业从业人员工资价位来看，中位数排名前三的职业分别是金融服务人员，每年11.34万元；企事业单位负责人，每年8.8万元；信息传输、软件和信息技术服务人员，每年8.11万元。

高位数排名前三的为企事业单位负责人，每年27.96万元；金融服务人员，每年25万元；信息传输、软件和信息技术服务人员，每年19.73万元。

中新财经注意到，除了高位数外，在其他分位的工资水平方面，金融服务人员均为最高，高于其他职业。

从一些地方发布的工资价位来看，也印证了金融这一职业强大的吸金能力。

例如，重庆人社局近日发布的《重庆市2021年人力资源市场工资价位和企业人工成本信息》显示，从职业中类工资价位来看，中位数排名前五的职业是金融服务人员，飞机和船舶技术人员，科学研究人员，企事业单位负责人，法律、社会和宗教专业人员，分别为134642元/年、108220元/年、99850元/年、87989元/年、79200元/年。

分岗位等级企业从业人员工资价位(2021年)。

哪些岗位工资价位更高？

除了不同职业企业从业人员工资价位，不同岗位等级企业从业人员工资价位数据也一并公布。

这张表包括管理类岗位等级、技术类岗位等级、技能类岗位等级三类。从中位数来看，管理类岗位方面，管理类员工岗5.92万元/年，基层管理岗7.2万元/年，中层管理岗8.8万元/年，高层管理岗11.5万元/年。

技术类岗位方面，初级职称6.36万元/年，中级职称8.06万元/年，高级职称10.84万元/年。

技能类岗位方面，初级技能5.35万元/年、中级技能6.6万元/年、高级技能及以上7.79万元/年。

从数据可以发现，管理、技术、技能类从业人员工资报酬水平随岗位等级的提高而提高。所以，要努力提升自己的技能、技术，涨薪也就水到渠成。(首席财经记者 李金磊)

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