人民网北京9月19日电 （记者孙竞）语润甲子，言振五洲；薪火相传，奋楫笃行。9月16日，北京语言大学迎来迎来建校60周年。当天上午，庆祝北京语言大学建校60周年大会举行，中外师生员工、海内外校友和关心北语发展的各界人士相聚线下和“云端”，共襄盛举，共叙情谊。

庆祝北京语言大学建校60周年大会现场。校方供图

教育部党组成员、副部长孙尧在视频讲话中指出，作为我国第一所以“语言”命名的高等学校，北京语言大学承担着特殊的办学使命，拥有鲜明的办学特色。60年来，学校始终坚持正确办学方向，为国家培养了大批中外文化交流所需人才，为推动中华文化海外传播和世界文明交流互鉴做出了独特贡献。作为国际中文教育事业的排头兵，北京语言大学必将大有作为，也必将大有可为。

北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉表示，60年来，北京语言大学始终全面贯彻党的教育方针，在向世界传播汉语和中国文化、搭建沟通桥梁、服务教育对外开放和国家外交事业中做出了重要贡献；学校始终坚守育人初心，成为孕育中外文化交流友好使者的沃土和培养高端涉外人才的摇篮；学校始终以服务首都发展为己任，承担了北京话研究、北京地方特色文化建设、国际人才社区建设等多项任务，在首都全国文化中心和国际交往中心建设中发挥了独特作用。

北京语言大学党委书记倪海东在发言中说，北语素有“小联合国”的美誉，致力于培养文明互鉴的推动者、人类命运共同体的建设者和高素质国际化人才，搭建起民族间、国家间交往、交流、交融的平台。北语60年的发展，是一代代北语人兢兢业业传播中国语言文化，讲述中国故事的创业历程，是一代代北语人推动中华文化与世界文明交流互鉴的进取历程，是一代代北语人将自身发展主动融入国家需求的奉献历程。倪海东表示，展望新征程，全体北语人将求实笃行，踔厉奋发，不断深化中外人文交流，讲好中国故事，传播好中国声音，为中华民族伟大复兴、助力文明交流互鉴踏浪前行。

北京语言大学校长刘利在校庆致辞中谈到，北语的使命就是向世界讲述中国：讲述发展的中国，以“对外汉语教学”扬起五洲汉风；讲述变革的中国，以“汉语国际教育”推动教育对外开放；讲述人民的中国，以“国际中文教育”阐释中国故事。刘利强调，面向未来，北语将紧紧围绕“提升中文国际影响力、深化中外人文交流、推动世界文明互鉴”三大根本任务，巩固学科优势，强化办学特色，提升国际中文教育服务国家外交战略的能力，提升语言文字工作服务国家发展大局的能力，提升学校整体办学水平和全方位育人能力。

今年恰逢中国和哈萨克斯坦建交30周年。哈萨克斯坦共和国总统、校友卡塞姆·托卡耶夫发来贺信，表达对母校的殷殷之情和美好祝愿。哈萨克斯坦共和国驻华使馆政务参赞、校友巴格兰宣读贺信。卡塞姆·托卡耶夫总统回顾了在母校度过的那段温暖的学习岁月，衷心感谢母校和老师们教授其汉语知识技能和悠久深厚的历史文化。他相信母校将继续履行崇高使命，培养具有创新能力、全球视野和国际竞争力的人才，从而架起不同国家、文化和人民之间沟通的桥梁。

清华大学校长王希勤代表国内兄弟院校致辞。他表示，北语与清华根脉相连、文化相通、特色相济。一代代遍布全球的北语人扬帆四海，耕耘五洲，为我国的外交事业、改革开放、“一带一路”倡议和人类命运共同体建设作出了重要贡献。他衷心祝愿迈上新征程的北语，在培养“民间外交生力军”方面展现更大作为，在建设中国特色世界一流语言大学方面取得更大进步，为建设教育强国和实现中华民族伟大复兴作出新的贡献。

20多名中外学生为校庆深情献词。校方供图

据悉，校庆期间，北京语言大学开展了一系列丰富多彩的庆祝活动，包括大学校长论坛暨全国外语院校协作组第36届年会，六秩芳华、言睦五洲——庆祝北京语言大学建校60周年文艺晚会、北语桐声宣讲团成立仪式暨“我们从这里走来”校史宣讲大会、第18届国际中文教育学术研讨会、世界汉语教学学会成立35周年座谈会等。

(责编：孙竞、熊旭)