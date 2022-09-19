金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月19日电 “你们人生的黄金阶段，恰与国家实现第二个百年奋斗目标的时间轨迹无缝吻合。你们是践行‘请党放心，强国有我’的生力军，是祖国寄予厚望的建设者和接班人。社会主义现代化强国、中华民族伟大复兴的‘中国梦’，将在你们的拼搏中变成现实，这是何等令人羡慕和渴求的人生际遇！”日前，在东南大学2022级新生开学典礼上，中国科学院院士、东南大学校长黄如为新生送上寄语。

黄如向同学们提出三点希望：一是希望同学们胸怀家国，做有志气的人；二是希望同学们笃学善思，做有底气的人；三是希望同学们坚韧不拔，做有勇气的人。

“希望你们以前辈为榜样，更好地把握人生机遇，以家国情怀引领自己的人生征程，将梦想与使命、将个人与国家完美相融，让青春扎根于祖国的热土，让梦想在强国之路上绽放光芒!”黄如鼓励说。

中国科学院院士、东南大学校长黄如发表讲话。校方供图

以下为东南大学校长黄如题为《拥抱时代 砥砺成长》的讲话节选——

亲爱的同学们、老师们，各位嘉宾，大家上午好！

伴随着东南大学120周年校庆的喜悦，今天，我们相聚在洋溢着蓬勃朝气的九龙湖畔，共同见证2022级新生步入百廿学府的庄严时刻。首先，我谨代表左惟书记、代表全校师生员工，热烈欢迎各位新同学，衷心祝贺同学们考入东南大学，开启新的人生征程，也借此机会向关爱与支持你们成长的家人、老师和朋友们致以诚挚的感谢！

疫情给整个世界带来了巨大的变化，网课伴随在座的同学们度过了几乎整个高中生涯和大部分大学生涯。面对疫情，同学们克服了各种困难，潜心学习，最终圆梦东大。我提议，让我们把最热烈的掌声送给迎来梦想花开的各位新同学！

很多同学应该关注到了，今年对于东大来说是一个有着特殊意义的年份，我们迎来了120周年华诞。学校隆重并富有创意地举办了120周年校庆大会、国际碳中和大学学术论坛、中外大学校长论坛等系列活动，发行了属于东南大学的一枚纪念邮票，邀请了诸多诺贝尔奖得主、顶尖专家学者开展了320多场线上线下大师讲座。

今天，我们迎来了来自五湖四海的4157名本科生和7972名硕士和博士研究生，你们是我担任东大校长后迎来的首届新生，是东大迈入新甲子征程迎来的新一批见证者和参与者，也将是东大新辉煌的创造者和书写者。真诚地欢迎你们！

作为新时代的东大人，同学们首先要用心感悟东大。

这是一所历史悠久、底蕴深厚的大学，建校120年来，东大始终履行教育救国、兴国、强国的历史使命，为国家培养了37万英才，走出了200多位院士。我们锐意创新、勇担使命，在第5代移动通信技术、载人航天工程、雄安新区总体规划、港珠澳大桥、500米口径射电望远镜、南极科考等国家重大战略和重大工程中作出了卓越的“东大贡献”。

站在新的历史起点，东大会更加坚持以师生为本，为学生构建优越的培养体系、赋予非凡的学习体验，努力办有使命、有情怀、有格局、有品质的大学，并努力建设中国特色世界一流大学。

走进东大，意味着你们将迈上更加宽广的成长舞台，也意味着你们将开启更加艰巨的奋斗征程，更意味着你们将担负起更加重大的历史使命。

作为新时代的东大人，同学们要用心感悟时代。

你们是特殊的一代人，你们见证了大数据、人工智能等为代表的新一轮科技和产业革命正以前所未有的深度、广度和速度改变着世界。学科之间、科学和技术之间、自然科学与人文社科之间日益呈现出交叉融合的趋势，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着人类的方方面面。同时，国际形势进入新的动荡变革期，各种可以预料和难以预料的风险挑战前所未有。

你们也是幸运的一代人，你们感受着中国正日益走向世界舞台的中央，向着第二个百年奋斗目标阔步迈进。

你们人生的黄金阶段，恰与国家实现第二个百年奋斗目标的时间轨迹无缝吻合。你们是践行“请党放心，强国有我”的生力军，是祖国寄予厚望的建设者和接班人。社会主义现代化强国、中华民族伟大复兴的“中国梦”，将在你们的拼搏中变成现实！这是何等令人羡慕和渴求的人生际遇！

你们在人生的“拔节孕穗期”来到东大，更要用心感悟成长，真正做到家国在心里、世界在眼里、学问在手里，不辜负宝贵的求学时光。在这里，我想向大家提出三点希望，与各位共勉。

一是希望同学们胸怀家国，做有志气的人。

志气决定人生的高度和格局。“闲居非吾志，甘心赴国忧。”东大的志气在于“以国事为己任、以天下为己任”，为国家培养担当大任、引领未来的人才。而东大人的志气在于，用全部智慧和力量，服务国家建设，推动人类文明进步。

在学校为大家准备的礼物中，有一份中央电视台播放的《国家记忆》纪录片。片中讲述了东大先贤、校友们科技报国、与国共进的故事。其中有一个片段述说的是东大人与桥。1937年建成的近代中国第一座现代化大型桥梁——钱塘江大桥，是由东大土木学科创始人茅以升先生主持修建的；2017年，当今世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥主体工程全线贯通，整座大桥的关键控制性工程——岛隧工程，是由东大校友林鸣院士主持完成的。从1937到2017，80年的奋进与跨越，东大人胸怀家国、立志图强的脚步从未停顿，一处处令世人瞩目的国家工程，连通并承载着民族的命运与希望，也铭刻并彰显着东大人的志向与担当。

同学们的奋斗之路恰与祖国的复兴之路交织，希望你们以前辈为榜样，更好地把握人生机遇，以家国情怀引领自己的人生征程，将梦想与使命、将个人与国家完美相融，让青春扎根于祖国的热土，让梦想在强国之路上绽放光芒!

二是希望同学们笃学善思，做有底气的人。

在座的同学都是青年一代的佼佼者，从你们考入东南大学的那一刻起，所有荣耀都归于过往，未来你们能够飞得多高、走得多远，将由你们持续的勤奋程度决定。科学大师爱因斯坦曾说过，“人与人的差异在于业余时间”。人与人之间所谓的天赋其实相差无几，如何利用所谓的业余时间，往往决定你能否脱颖而出，能否取得成功。

东大前身南京高等师范学校哲学系的教授刘伯明曾赞赏道，“吾校同学率皆勤朴，无浮华轻薄气习。而其最显著之优点，在专心致力于学。”勤勉向学是东大代代传承的优良传统，希望同学们能够更好地继承和弘扬，珍惜宝贵的大学时光。

大学之“大”赋予了其独特的质感与魅力。更大的平台，让我们撷取知识、淬炼思想；更大的视野，让我们仰望星空，放眼未来；而大学之“大”更在于有大师，在东大，有一批学识渊博、学术造诣高超的良师为同学们传道、授业、解惑，指引和陪伴你们的成长。

希望同学们在这方校园净土之中，始终保持对知识、对探索未知、对追求真理那份最纯粹的渴望，多读书、多思考，敢于质疑、善于思考，不断提升自己的思辨力、学习力、创造力和领导力，成就真学问、练就真本领，这将是你们拥有未来、开创未来最大的底气！

三是希望同学们坚韧不拔，做有勇气的人。

凡成大事者，往往都能在艰难曲折中保持坚韧不拔的毅力和永不服输的韧劲。

今年7月，我校研究生团队在EDA领域国际顶级会议——全球设计自动化大会组织的系统设计竞赛中，从70多支顶尖团队中脱颖而出，获得了全球冠军。从2020年到2022年，团队成员接续奋斗，历经三年三次出战，一次次熬夜改程序，一次次面对失败重新出发，从总分第六到总分第一，并刷新了该项赛事有史以来的最低能耗记录。成功的背后，是他们面对困难的不懈坚持，是他们不断挑战自我、突破极限的勇气与坚毅。

同学们，追求梦想之路，从来不会只有坦途。梦想和现实之间，往往隔着重重山峦，会有无数的困难和挑战。你们曾经是一所学校甚至可能是一个地方的骄傲，进入新的求学阶段，因角色的转变、环境的转变、科研之路初启航等等，难免会有迷茫、彷徨。希望你们始终保持乐观向上的态度，耐得住寂寞、经得起失败，不断锤炼你们的“逆商”，将挫折作为成长最好的催化剂，将困难一个个征服，终将会迎来你们破茧成蝶的那一刻！

亲爱的同学们，从今以后，东大就是你们新的家园。我们将努力创造更加舒适、更加温馨的学习和生活环境。希望你们多多结交好友伙伴、收获真挚友谊，更要注意养成体育锻炼的好习惯和规律的生活作息，为一生的事业打下坚实的基础。

一入东大门，一生东大人，从此东大印记将会烙印在你们身上，成为伴随你们一生的身份特质。衷心地祝愿你们努力成就最好的自己，拥抱时代、砥砺成长，在东大校园绽放你们最美的青春，在人生赛道上跑出你们这一代青年的最好成绩！

(责编：李依环、熊旭)