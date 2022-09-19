金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月19日电 日前，吉林大学2022级新生开学典礼在中心校区宋治平体育馆举行。中国科学院院士、吉林大学校长张希以《慎始敬终 不负韶华》为题向全体新生送上寄语。

张希勉励学生，进入大学以后，新阶段的目标往往会因人而异，需要大家各自寻找。合理的未来规划要从认识自我开始，在学习和生活的过程中发掘自己真实的志趣，评判自己的优势和不足。既不要放弃自己得天独厚的长处，也不要忽视那些阻碍你发展的短板。不必用他人的标准来定义自己，

“我希望几年后大家走出校园时，不仅是多了一份学历，而是加深了根植于血脉中的家国情怀，拥有了一份基于专业知识的自信与责任，提升了融会于举止间的修养与气质，具备了无需提醒的自觉和自律，懂得了为他人着想的感恩和善良。慎始敬终，不负韶华。”张希说。

中国科学院院士、吉林大学校长张希在2022级新生开学典礼上发表讲话。校方供图

以下为吉林大学校长张希题为《慎始敬终 不负韶华》的讲话节选——

同学们，老师们：

大家上午好！

首先，我代表全校教职员工，代表校党委姜治莹书记，向来自祖国各地的新同学们表示热烈的欢迎！借此机会，向辛勤培育你们的老师和家长们表示衷心的感谢！

如果说同学们高中阶段有一个相对一致的目标——即考入理想的大学，那么在进入大学以后，新阶段的目标往往会因人而异，需要大家各自寻找。合理的未来规划要从认识自我开始，在学习和生活的过程中发掘自己真实的志趣，评判自己的优势和不足。既不要放弃自己得天独厚的长处，也不要忽视那些阻碍你发展的短板。不必用他人的标准来定义自己，海明威说：“真正的高贵不是优于别人，而是优于过去的自己。”成功的定义从来不是唯一的，走一条适合自己的道路，哪怕是少有人走的路，也有别样的风景。

吉林大学的教学传统是“厚基础、重实践、严要求”，既强调扎实的理论基础教育，又注重理论与实践相结合，培养同学们解决实际问题的能力，而这样的目标需要通过严格要求来实现。

譬如，《有机化学》是化学专业所有学生必修的一门基础课。当年我在吉大化学系学习这门课程时，除了老师指定的教材，我们还会从图书馆借来针对每一章节的专论，并复印最新的综述论文，将课堂上老师的讲授与课后自己的主动学习结合起来，形成较为完整的知识体系。在打好理论基础之后，我们还要做一系列有机化学实验，既验证所学的知识理论，又掌握有机合成技术，不断提高动手实践的能力。当时这门课的期末考试会有许多同学不及格，需要借用很大的理化楼阶梯教室才能安排下众多的补考学生，可见教学要求之严。正是凭借一番“笨功夫”，我们才真正学懂弄通了这样的重要课程，为日后的继续学习打下了坚实的基础。

虽然有些老生常谈，但我还是想请大家记住，学习从来没有捷径，勤奋自律是关键。没有日积月累的坚持，不会有厚积薄发的飞跃。

我认同这样一种说法，“大学教育的价值不在于让学生记住很多事实，而是要训练学生掌握独立思考的能力”。在信息化、数字化的时代，人人都可以是信息的给体，人人都可以是信息的受体。信息并不等于知识，知识也并不等于智慧，这里的差别就在于是否会思考。思考，不仅是在遇到问题时，能从互联网提供的众多答案中进行合理的判断和选择，更重要的是，我们对于问题能否给出自己的见解，在打开搜索引擎的那一刻，是否先问过自己内心的想法。这就是人们常说的独立思考。

当下流行的精准推送，本质上是一种投其所好的算法，这会使每个人获得的信息不均衡不完整，容易陷入“信息茧房”。如何从海量的信息中得出不偏颇的结论，独立思考至关重要。孔子讲，“学而不思则罔，思而不学则殆”。学习是思考的基础，思考是学习的升华，把学习和思考结合起来，培养品判性思维能力，对世界展开充满好奇心和想象力的探索，才能获得真知。

同学们来自天南海北，文化背景不同，生活习惯不同，性格秉赋不同，在一起生活学习立即就会碰到交流的问题。交流是人与生俱来的基本能力，其内涵非常丰富，然而从懂得交流到善于交流是需要练习和提升的。掌握交流的力量，是为了准确表达自己的需求，获得他人的理解和帮助；是为了生动地讲述自己的经历，并感知世界的变化；是为了平和地阐述自己的思想，并与他人的思想碰撞融合。在科学研究中，不同思想的碰撞融合往往是创新的源泉，有助于我们不断拓展认知的边界，推动社会的发展。譬如，早在二十多年前，吉大考古系朱泓老师和生物系周慧老师就通过交流与合作，在国内率先开展了生物考古研究，利用基因测序等生物技术从古生物遗存中提取DNA信息，为研究东西方文化交流和文明发展提供了科学依据。期待同学们从交流开始，协作合作，书写属于你们自己的学科交叉融合创新的精彩故事。

在座还有马上要进入研究阶段的同学们，你们未来几年必须要做好两件事，一是提出问题，二是解决问题。

爱因斯坦曾指出：“提出问题本身往往比找到解决方案更为重要。解决方案可能仅与数学或实验技能相关，而提出新问题、新可能性、从新角度看待老问题，则需要充满创造的想象力，这真正标志了科学的进步。”实际上，对于某一些领域方向，我们清楚尚待解决的问题是什么，只需要激发创新创造的潜力，积极寻找解决问题的办法。

而对于另一些领域方向，我们根本不清楚问题在哪里，这就需要有发现和凝炼问题的眼光和智慧。这些问题可以是科学问题、技术问题、社会问题等等，问题可大可小，但必须是真实存在的问题，而非人为制造的假问题。只有提出真问题，解决真问题，才能推动科学的进步和社会的发展。反之，只会浪费你的时间，浪费国家的资源，有悖于求实求真的科学精神。

学术研究需要宽松自由的环境，追求推陈出新，但要做到出“新”，首先要明确“陈”的边界在哪里，需要恪守学术规范。比如，实验结果能否重复，引用是否恰当，署名是否合理等等。没有规范的存在，自由便失去了前提，创新也没有了保障。

规范之外，我们还需慎重考量科学伦理。科学伦理不仅包括以克隆和基因编辑等为代表的生命伦理，还包括材料伦理、环境伦理、工程伦理、信息伦理等等。一个典型的例子是合成农药——双对氯苯基三氯乙烷（DDT）。上世纪，DDT被广泛用于消除农业虫害、增长粮食产量，年用量一度超过四万吨。后来当人们发现这种农药极难降解，会在食物链里传递和富集时，为时已晚。大量鱼类和鸟类因此死亡濒危，甚至在喜马拉雅山的冰川和土壤中都检测出了DDT，影响了整个生态系统，令人扼腕叹息。

所以，必要的伦理限制是为了避免科学的野蛮发展对人类、自然和社会造成难以挽回的危害。很多伦理问题在今天已经成为了共识，比如工业技术的发展不仅仅要考虑经济效益，也要避免或减少对于环境的污染。而有些伦理问题是新科学、新技术带来的，比如核技术、基因技术、信息技术等，一旦涉及这些领域的伦理，研究中就要格外地谨慎，在人类共识与科技创新之间寻找合理的平衡点。

同学们，我希望几年后大家走出校园时，不仅是多了一份学历，而是加深了根植于血脉中的家国情怀，拥有了一份基于专业知识的自信与责任，提升了融会于举止间的修养与气质，具备了无需提醒的自觉和自律，懂得了为他人着想的感恩和善良。慎始敬终，不负韶华。

再次欢迎同学们加入吉林大学！

(责编：李依环、孙竞)