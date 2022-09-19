人民网北京9月19日电 秋季学期伊始，91岁高龄的中国工程院院士杨士莪再次走上讲台，为哈尔滨工程大学2022级本科新生开讲《振动与声基础》专业第一课，这一幕获得无数网友点赞致敬。

杨士莪院士在课堂上。哈尔滨工程大学供图

“第一节课好比打开水声世界大门的钥匙，必须讲好。”记者从哈尔滨工程大学获悉，60余年来，杨士莪坚持用自己的科研经历为学生上第一课。他治学严谨，即使耄耋之年也坚持站着讲课，并且一站就是数小时。今年9月，他当选“全国教书育人楷模”。

据悉，杨士莪主讲的《振动与声基础》是国内最早开设的水声工程特色专业基础课。课堂上，他用生动活泼、简洁易懂的语言描绘了声学的轮廓和脉络，为新生指出了一条学习声学的有效路径。他用鲜活的事例告诉同学们，要学会利用声学解决生活和科研工作的实际问题，让摸不着却听得到的声“为我所用”。

杨士莪院士在课堂上。哈尔滨工程大学供图

水声学，简单说就是对水下声学特性的研究。作为我国水声科学的奠基人之一，杨士莪扎根水声学科教育70多年，创建了我国首个理工结合、覆盖全面的水声专业，编著一批水声理论著作，参与培养了第一批专业骨干和教师队伍。作为中国水声定位方法最早的提出者和技术决策者，他带领团队开展水声定位系统研制，为“蛟龙”号载人潜水器定位系统研制等重大项目奠定了坚实基础。

“小学是启蒙教育，中学是文化教育，大学本科是专业基础教育，在大学最重要的是通过学习掌握自学的本领，掌握新的高地、新的技术。” 在学生提问环节，杨士莪院士深入浅出地解答了同学们有关专业、人生理想、水声未来的发展前景等问题。

课堂上，杨士莪院士在黑板上写下板书勉励新生：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。他用自己的亲身经历告诉大家：“要青出于蓝而胜于蓝。只要是国家、社会需要的，就是值得干的！”

“这节课也让我真正感受到了杨士莪院士深深的爱国情怀与对水声行业的热爱。那一句‘国家需要我，我就去学水声’让我们热泪盈眶，这节课也更加坚定了我想要守护蓝色国土的决心。”课后，学生们这样谈到自己的听课体会。（李依环、实习生袁蓓蕾）

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